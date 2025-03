Tornados deixam pelo menos 18 mortos nos Estados Unidos

Fortes tornados deixaram pelo menos 18 pessoas mortas nos Estados Unidos ontem e hoje.

O que aconteceu

Mortes aconteceram em pelo menos quatro estados. No Missouri, autoridades reportaram 11 óbitos provocado pelos tornados. A polícia do estado relatou queda de árvores e cabos elétricos, assim como danos a edifícios residenciais e comerciais, com algumas áreas severamente impactadas por tornados, tempestades elétricas e granizo. No Arkansas, foram três mortes e pelo menos 29 feridos.

Governador do Mississipi relatou tornados em seis condados durante a noite de ontem. Tate Reeves informou nas redes sociais que três hospitalizações foram registradas e que "esse número deve aumentar". Há risco de novos tornados na região hoje, alertou o governador.

No Texas, três pessoas morreram ontem em acidentes de carro durante uma tempestade de poeira no condado de Amarillo. A informação foi confirmada pela sargento Cindy Barkley, do departamento de segurança pública do estado. Um dos acidentes envolveu cerca de 38 veículos.

Tornados podem atingir área que abriga mais de 100 milhões de pessoas. De acordo com o canal de notícias americano CBS News, um imenso sistema de tempestades que atravessa o país, provocando ventos que danificaram edificações, levantaram tempestades de poeira mortais e alimentaram mais de 100 incêndios florestais.

Além do Mississippi, há alertas de condições climáticas severas para as regiões do Tennessee e do Alabama. Os avisos do Serviço Meteorológico alertam para possibilidade de tornados fortes e de longa duração, intensa chuva de granizo e ventos que podem provocar grandes danos. Meteorologistas apontam, ainda, que as chuvas intensas podem provocar inundações em áreas da Costa Leste amanhã.