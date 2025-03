Tornados atingem EUA e matam pelo menos dez pessoas no Missouri

Por Rich McKay

ATLANTA (Reuters) - Pelo menos dez pessoas morreram no Missouri após uma série de tornados atingir o Centro-Oeste e o Sudeste dos EUA durante a noite, deixando um rastro de destruição que ainda estava sendo avaliado neste sábado, disse a polícia.

Vinte e seis tornados foram relatados -- mas não confirmados -- na noite de sexta-feira e no início do sábado, quando um sistema de baixa pressão provocou fortes tempestades em partes do Arkansas, Illinois, Mississippi e Missouri, disse David Roth, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia.

"Hoje há um alto risco de mais tornados no Alabama e no Mississippi. A chance é de 30%", afirmou. "Isso é bem significativo."

Duas das mortes causadas pelo tornado ocorreram no sul do Missouri, na área de Bakersfield, no Condado de Ozark, cerca de 434 km a sudeste de Kansas City. Uma terceira morte foi relatada no Condado de Butler, disseram a Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri e outras autoridades.

Outras sete pessoas morreram nas tempestades, informou a Patrulha Rodoviária do Missouri no X, sem dar detalhes.

À medida que as tempestades ganham força, o maior risco possível de tornados e tempestades severas é na noite deste sábado, disseram os meteorologistas.

As tempestades se moverão para o leste ao longo deste sábado e podem atingir até o Panhandle da Flórida e Atlanta até a meia-noite, conforme o Centro de Previsão do Tempo.

(Reportagem de Rich McKay em Atlanta)