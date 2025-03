Tempestades deixam 14 mortos nos Estados Unidos

Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que violentos tornados atingiram o centro dos Estados Unidos, informaram as autoridades estaduais neste sábado.

A patrulha rodoviária do Missouri confirmou 11 "mortes relacionadas com as tempestades" em um comunicado divulgado na rede X. No vizinho Arkansas, as autoridades informaram que três pessoas faleceram devido aos fenômenos meteorológicos.

A polícia do Missouri relatou a queda de árvores e cabos elétricos, assim como danos a edifícios residenciais e comerciais, com algumas áreas severamente impactadas por tornados, tempestades elétricas e granizo.

Seis mortes foram registradas no condado de Wayne, Missouri; três no de Ozark (onde várias pessoas ficaram feridas); e uma nos condados de Butler e Jefferson, segundo a polícia.

No estado vizinho do Arkansas, além das três mortes, as autoridades registraram 29 pessoas feridas.

A meteorologia prevê mais tornados no sábado na Louisiana, Arkansas, Mississippi e Tennessee.

md/bbk/dg/mr/fp

© Agence France-Presse