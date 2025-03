Por menos de R$ 200: teclado mecânico promete bom desempenho em jogos

Se você busca um teclado mecânico compacto, o Guia de Compras UOL encontrou o Dark Avenger K568R, da Redragon, ideal para quem quer mais espaço na mesa. O produto é elegível para usar o cupom "20NOAPP", que garante desconto de R$ 20 na primeira compra pelo aplicativo da Amazon.

Segundo o fabricante, o teclado tem um design compacto e teclas duráveis, entregando ótimo desempenho para jogos. Descubra mais características sobre esse produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Redragon sobre o teclado?

Layout ABNT2;

Com altura ajustável;

Comprimento do cabo de 1,8 metros;

Em formato TKL, que garante mais espaço na mesa;

Iluminação em leds de cores distintas para criar um efeito arco-íris;

Equipado com teclas que possuem duas camadas de plástico, garantindo que as letras não se desgastem com o tempo;

Promete máximo desempenho nos jogos e boa digitação;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, esse teclado mecânico tem mais de 1,1 mil avaliações, com uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiam principalmente a qualidade do material, funcionamento e custo-benefício do teclado.

Teclado muito bom, de outro nível, vale muito a pena mesmo. Recomendo muito. Matheus Ribeiro

O tamanho é ótimo, mas isso é gosto. O switch marrom tem um som muito bom, a qualidade de construção é excelente, a iluminação é limitada porém extremamente agradável. João Gabriel

Eu tenho esse teclado há quase um ano e ele nunca deu problema. Vem com as borrachinhas para você trocar caso dê algum problema. Ele é ótimo, funciona super bem, ótimo custo-benefício e desempenho. Beatriz

Teclado perfeito para jogar, tátil e com barulho na medida certa, sem ser muito silencioso e sem ser muito barulhento. Pedro

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores apontam fragilidade e teclas com falhas.

Teclado de entrada. Ele é barato e simples, porém, com menos de um mês de uso, as teclas começaram apresentar falha na resposta. Romário

Depois de mais de um ano com ele, eu venho fazer a avaliação: o teclado é muito bom, mas é meio frágil. Durante esse ano, ele acabou ficando com teclas falhas, as que eu mais uso. No entanto, eu jogo jogos de FPS que utilizam muito as teclas que "quebraram", então eu vou pegar parte da culpa para mim. Comprem, o teclado é muito bom, só é meio frágil. Isaac Flores

O teclado em si é bom, mas os switches deixam a desejar. Já tive que desmontar e trocar uns dois switches. Pelo menos é fácil de desmontar. Ricardo

O teclado em si é muito bom e tem um ótimo custo-benefício, deixo apenas três ressalvas: o cabo dele USB de conexão passa uma sensação de ser frágil, o teclado (568R) não possui software de suporte, então não é possível fazer alterações ou deixar do jeito que você quer, exceto pelas configurações que já vem como pré-definida (7 estilos de iluminação) e 9 estilos para jogos. Quanto ao switch azul, achei barulhento, mas nada que um fone não resolva. Ele tem boa resposta tátil. Arthur de Melo Amaral

