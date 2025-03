São Paulo e Rio recebem a 30ª edição do É Tudo Verdade, em abril

De 3 a 13 de abril, cinco salas de cinema em São Paulo e três no Rio de Janeiro recebem simultaneamente a 30ª edição do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários. Entre longas, médias e curtas-metragens, a edição de 2025 exibirá 85 produções de 30 países. O Programa Especial 30! rememora a trajetória do festival que inclui ainda conferências, debates e sessões em streaming.

O programa do É Tudo Verdade estrutura-se em :

Notícias relacionadas:

Longas/Médias-Metragens Brasileiros

Longas/Médias-Metragens Internacionais

Curtas-Metragens Brasileiros

Curtas-Metragens Internacionais

Mostras Não-Competitivas

Programas Especiais

O Estado das Coisas

Foco Latino-Americano

Clássicos É Tudo Verdade.

Os documentários brasileiros que narram as trajetórias da cantora Rita Lee e da atriz Marília Pêra terão pré-estreia mundial nas sessões de abertura. Ritas, de Oswaldo Santana, será exibido aos convidados no dia 2 de abril, às 20h30, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A abertura para convidados no Rio de Janeiro exibirá Viva Marília, de Zelito Viana, no dia 3, às 20h30, no Estação Net Botafogo.

"São dois filmes que celebram duas artistas brasileiras essenciais do século 20. É muito bacana também que são filmes estilisticamente muito diferentes. E é muito bacana ver que o documentário brasileiro tem se sofisticado. E esses filmes são muito diferentes do convencional que mostra do nascimento à morte", disse o diretor-fundador do festival, Amir Labaki.

O encerramento do festival exibirá Trens, de Maciej J. Drygas, que mostra uma viagem de trem artística e reflexiva pela Europa do século 20, composta inteiramente por imagens de arquivo, que revela como a maravilha do movimento pode se tornar uma maldição.

"Ele traz a história dos trens e com isso a história social da economia, sobretudo europeia e da história da Europa, a partir do dos trens que esse elemento marcadamente cinematográfico. E esse é o documentário mais caro já feito na Polônia. O filme tem uma importância pela forma como ele mexe com o arquivo. E deve levantar uma questão importante, sobre a qual precisamos refletir, que é o quão caro ficou trabalhar com arquivo", ressaltou Labaki.

O festival homenageia este ano a obra de Vladimir Carvalho (1935-2024), um dos cineastas mais marcantes na história do É Tudo Verdade, com a exibição dos nove longas-metragens por ele realizados em mais de meio século.

A retrospectiva internacional destaca a obra do diretor britânico Humphrey Jennings (1907-1950), considerado o primeiro poeta da produção não-ficcional inglesa. O ciclo apresenta oito de seus clássicos, entre eles Fires Were Started (1943) e Family Portrait (1950), e um documentário sobre a sua obra, dirigido por Kevin Macdonald, vencedor do Oscar de 1998 com Um Dia Em Setembro.

A celebração dos 30 anos ininterruptos de É Tudo Verdade traz o Especial 30!, com projeções e encontros, exibindo três documentários marcantes da história do evento. O Velho - A História de Luiz Carlos Prestes, de Toni Venturi, e Noel Field - A Lenda de Um Espião, do suíço Werner Schweizer, foram os primeiros vencedores das mostras competitivas da segunda edição, em 1997.

Também ganha nova sessão especial o clássico Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho, que inspira a capa do catálogo da 30ª edição.

O É Tudo Verdade terá ainda uma cerimônia de premiação e um seminário com quatro cineastas brasileiros que venceram a mostra competitiva em outras edições: Eliza Capai, Joel Zito Araújo, Paulo Sacramento e Roberto Berliner.

Outra atividade paralela do festival é a 22ª edição da Conferência Internacional do Documentário, em co-realização com a Cinemateca Brasileira, e os encontros da Formação Spcine Convida.

"O fato deste festival alcançar neste ano sua 30ª edição confirma antes de tudo nossa confiança inicial: o documentário estava a exigir uma janela anual específica no país que propiciasse o acesso do público das salas à excelência e à originalidade da produção não-ficcional brasileira e internacional", avalia Labaki.

A 30ª edição do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários conta com patrocínio do Itaú, parceria do Sesc-SP e apoio cultural da Spcine, da RioFilme, do Galo da Manhã e do Itaú Cultural. A realização é do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei N. 8313).

A programação completa pode ser vista no site do festival.