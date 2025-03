Rússia e Ucrânia anunciam que derrubaram mais de 100 drones rivais

O Ministério da Defesa da Rússia informou neste sábado (15) que as forças do país derrubaram 126 drones ucranianos durante a noite, enquanto as tropas ucranianas anunciaram que interceptaram 130 projéteis lançados por Moscou em todo o país.

As autoridades russas afirmaram que interceptaram 64 drones sobre Volgogrado e a vizinha Voronezh, no sul do país. Os demais dispositivos foram derrubados sobre regiões fronteiriças, acrescentaram.

A Força Aérea ucraniana afirmou que derrubou 130 drones Shahed, de fabricação iraniana, sobre 14 regiões do país. Também informou que a Rússia lançou dois mísseis balísticos durante a noite.

O novo confronto de drones acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter proposto às duas partes uma trégua de 30 dias no conflito iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva de Moscou contra a Ucrânia.

A ideia foi aceita pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pressionado por Washington desde que Trump o criticou publicamente em fevereiro no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou reservas e afirmou que há "questões importantes" que devem ser abordadas antes que seja possível alcançar uma trégua.

O Ministério da Defesa da Rússia também anunciou a reconquista de duas localidades na região russa de Kursk, que o exército ucraniano invadiu em agosto de 2024 com o objetivo de usá-la como moeda de troca em eventuais negociações com Moscou.

As forças russas recuperaram grande parte do território na última semana em uma contraofensiva bem-sucedida.

O presidente ucraniano reconheceu que suas tropas estão em uma situação "muito difícil" na região.

