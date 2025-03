Rodovia Anchieta é liberada nos dois sentidos, após queda de passarela

A Ecovias liberou a Rodovia Anchieta nos dois sentidos, após um acidente derrubar uma passarela na quinta-feira.

O que aconteceu

A Anchieta sentido litoral (pista sul) foi liberada na manhã de hoje. Ontem, a via já havia sido liberada por volta das 10h, mas os motoristas ainda enfrentaram congestionamento. À noite, pouco antes das 23h, o local voltou a ser interditado para a retirada de escombros da passarela.

Já o sentido capital (pista norte) foi interditado no início da tarde de hoje e, em seguida, liberado. Segundo a concessionária, o bloqueio foi feito para finalizar a limpeza da rodovia, relacionado ao mesmo acidente de quinta-feira.

Na quinta-feira, uma carreta derrubou uma passarela na altura do km 52. Motorista envolvido no acidente teve ferimentos leves e não quis ser socorrido, segundo o Corpo de Bombeiros. Nenhum pedestre estava na passarela no momento do acidente.

Na madrugada de hoje, foi iniciado um novo ciclo de trabalhos na pista sul da Anchieta para a remoção segura de partes da passarela que ainda estão no local. Essa operação demanda atenção especial devido à presença de redes de alta tensão e à proximidade de residências na região. A previsão é que a remoção completa das estruturas antigas seja concluída em aproximadamente 10 dias.

Ecovias Imigrantes, em comunicado

O Sai está Operação Normal (5x5).



Descida: pista sul das rodovias Anchieta e dos Imigrantes.



Subida: pista norte das rodovias Anchieta e dos Imigrantes -- Ecovias Imigrantes (@_ecovias) March 15, 2025

PM esteve no local. "Foi constatado que um caminhão se chocou com a estrutura de uma passarela, causando um desabamento da estrutura. Houve bloqueio em ambos os sentidos da rodovia, que já foi totalmente liberada. Não houve feridos". O motivo do acidente ainda não foi esclarecido pelas autoridades.