Proteção para toda família: por que protetor solar de R$ 87 faz sucesso

Para quem gosta de curtir a praia com a família reunida, o protetor solar com FPS 50+ da Mustela pode ser uma ótima opção, já que pode ser usado por adultos, crianças e até bebês contra os raios do sol. O produto promete ter uma fórmula adaptada para diferentes tipos de pele, incluindo as mais sensíveis.

Esse protetor é indicado para proteger tanto o corpo quanto o rosto, sendo resistente à água, suor e também à areia, segundo o fabricante. Confira as informações sobre o produto e as avaliações de quem já usou:

O que diz a Mustela sobre o protetor

Fator de proteção solar (FPS) 50;

Protege contra raios UVA e UVB;

Não possui fragrância;

Indicado para usar no corpo e no rosto;

Promete ser resistente à água, à areia e ao suor;

Adaptado para vários tipos de pele, incluindo atópicas, intolerantes e reativas;

Fórmula com abacate orgânico e ingredientes que não prejudicam os oceanos;

É necessário reaplicar o protetor a cada 2 horas no rosto e corpo, segundo o fabricante;

Adultos, crianças e até bebês (a partir dos seis meses de idade) podem usar o protetor solar;

Disponível em embalagens de diferentes tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem comprou

Sucesso entre os consumidores, esse protetor solar tem mais de 10 mil avaliações na Amazon, sendo 89% com nota máxima de cinco estrelas. Os principais pontos positivos sobre o produto são a eficácia na proteção contra os raios solares, fácil de espalhar e duração.

Minha filha tem três anos e uso esse protetor desde os seus seis meses. Uma das melhores fórmulas infantis do mercado (todos os produtos Mustela são de altíssima qualidade). Ele é bem fluido, fácil de espalhar, não tem cheiro forte e dura muito. Daniele Quintanilha

Achei excelente. Comprei pra levar minha bebê na praia pela primeira vez. De início fiquei receosa pois achei a fórmula muito aguada, deixando uma camada bem fina de protetor mas protegeu 100%. Por ser mais aguada, também se torna bem fácil de espalhar. Amanda Rosiak

O produto é muito bom, minha filha passou ilesa a um calor de mais de 30º no litoral norte. É importante utilizar roupas UV junto com ele para melhor proteção dos seus filhos. Fácil de usar e espalhar também. Luis Felipe Rodrigues Vieira

Não tem cheiro, é fácil espalhar e protege muito. Meu bebê de 11 meses é muito branco. Usei nele para levá-lo à piscina e protegeu muito bem por algumas horas de exposição (quando o sol estava mais brando). Patrícia Sales

Pontos de atenção

Outros consumidores relatam que o protetor não é tão eficaz contra os raios solares e deixa a pele mais oleosa, além de reclamações sobre a textura.

Protege bem mas a textura é muito rala e achei muito oleoso, não curti. Como estou grávida vou seguir usando pois é recomendado. Paula Temporim

A proteção é boa — talvez pelo alto FPS — porém o que mais me chamou a atenção foi como fica grudento na pele. Até na mão do adulto que aplica tem que ser lavado duas vezes para ser completamente removido. Alexandre

O produto pode ter uma ótima proteção, mas deixa a pele oleosa por muito tempo, demora absorver. A tampa é horrível, vaza produto em tudo, nada indicado para bolsa/viagens. Dionizio

Pele fica extremamente oleosa e grudenta, sem contar que não protege bem. Mesmo passando a quantidade ideal e antes da exposição, houve queimaduras leves, sendo que o período foi curto embaixo de um sol que não estava tão forte e ainda por cima em um dia com muitas nuvens. Graziela

