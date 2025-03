Presidente do PV na Bahia é sequestrado na sede do partido em Salvador

Do UOL, no Rio*

O presidente do Partido Verde (PV) na Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado ontem na sede do partido no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O que aconteceu

Gomes foi sequestrado por criminosos que invadiram a sede do PV em Salvador. Os funcionários que estavam no local foram roubados.

Sequestradores entraram em contato com a família de Gomes para pedir dinheiro para libertá-lo. A informação é da Rádio Sociedade, da Bahia. O valor não foi divulgado.

As polícias civil e militar estiveram na sede do partido em busca de pistas.

Presidente nacional do Partido Verde fez apelo a autoridades para que resgatem Gomes de forma segura. José Luiz Penna disse, por nota, que o PV manifesta preocupação e indignação com o sequestro.

Neste momento difícil, expressamos nossa total solidariedade a ele, sua família e amigos. Fazemos um apelo às autoridades para que atuem com máxima urgência e dedicação, empregando todos os esforços necessários para garantir o resgate seguro de Ivanilson, preservando sua integridade física.

José Luiz Penna, presidente nacional do Partido Verde

*com informações de Estadão Conteúdo