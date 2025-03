Pertinho de SP: 10 lugares para descansar na Páscoa a partir de R$ 247

Para quem quer aproveitar a Páscoa fora do agito da capital paulista, há opções de destinos próximos, a menos de 100 quilômetros de São Paulo. Cidades como Santos, Jundiaí e São Roque oferecem alternativas tanto para quem prefere a praia quanto para quem quer descansar no interior.

Selecionamos algumas acomodações na plataforma Airbnb, bem avaliadas pelos hóspedes, ideais para casais, famílias ou grupos de amigos. Algumas hospedagens oferecem lareira, piscina e outros benefícios durante a estadia, sem custo adicional.

As sugestões abaixo receberam notas acima de 4,7, de um total de 5, pelos hóspedes. A seguir, confira as opções de locais para o próximo mês.

Cotia

Cotia é pertinho da capital paulista Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada no km 25,5 da Rodovia Raposo Tavares, entre Embu das Artes e Cotia, a guesthouse em container oferece uma opção de hospedagem compacta e com área verde. O espaço fica próximo ao Templo Budista Tibetano Odsal Ling e a cerca de 20 minutos da Estação Butantã do metrô, com acesso a transporte público e serviços como padaria, mercado e farmácia.

Reserve por R$ 250

Nota no Airbnb: 4,99

Palavras do hóspede: "César foi extremamente gentil e educado conosco. Pudemos perceber que ele cuida muito bem do espaço e se preocupa com o bem-estar e conforto dos seus hóspedes. O espaço estava de acordo com as fotos e muito confortável. Muito obrigado. Voltaríamos com certeza" (Vinícius, março de 2025).

Atibaia

Fácil acesso de carro e ideal para família Imagem: Divulgação Airbnb

Localizado em um condomínio fechado em Atibaia (SP), o chalé oferece uma opção de hospedagem com segurança 24h e acesso a diversas áreas de lazer. O espaço fica a 13 minutos do centro da cidade, próximo a mercados e com acesso facilitado pela Rodovia Fernão Dias. O condomínio tem piscinas, lagos para pesca, quadras, campo de futebol, pista de skate, sauna e um mercadinho 24h. É necessário levar roupas de cama, travesseiros, cobertores e toalhas.

Reserve por R$ 450

Nota no Airbnb: 4,93

Palavras do hóspede: "Fácil de chegar, acesso da portaria bem tranquilo, anfitrião mandou um vídeo explicativo orientando quanto acesso, o que achei o máximo. Condomínio é sensacional, várias comodidades à disposição, pesca, quadra, piscina, restaurante, etc". (Luciana, fevereiro de 2025).

Morungaba

Morungaba é destino a apenas duas horas de SP Imagem: Divulgação Airbnb

A aproximadamente duas horas de São Paulo, a cabana container oferece uma experiência na natureza, com estrutura completa para hospedagem. O espaço conta com ar-condicionado, cobertores extras e teto de vidro sobre a cama queen, permitindo observar o céu da região. A propriedade é privativa, com amplo quintal e acesso a cachoeira e parque a 1,5 km.

Reserve por R$ 610

Nota no Airbnb: 5,0

Palavras do hóspede: "Josiana foi muito receptiva desde o começo, inclusive com dicas de afazeres e atividades pela região. Muito comunicativa e transparente em suas recomendações. O local é agradável, perto da natureza e bom para descansar a cabeça da vida corrida da cidade."(Pedro, fevereiro de 2025).

Vinhedo

Vinhedo, no interior, é opção fácil nesta Páscoa Imagem: Divulgação Airbnb

O loft tem ampla vista para o Vale Verde e um ambiente cercado por muita vegetação. O espaço é dividido em dois níveis, com um mezanino aberto e um quarto independente. Tem um mezanino com área de dormir, enquanto o quarto separado conta com cama de casal, área de trabalho e mais privacidade.

Reserve por R$ 238

Nota no Airbnb: 5,0

Palavras do hóspede: "Fui sozinha, com minha cachorra, para descansar no Carnaval e me senti muito bem acolhida e segura. Ralf e sua família são muito gentis e atenciosos, a comunicação era muito rápida e ele mandou um mapinha ilustrado com todas as informações para eu chegar facilmente, são pessoas muito bacanas." (Ana, março de 2025).

São Roque

São Roque é conhecida por ter vinhos a bons preços Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada no alto da montanha, esta minicasa ecológica oferece uma estadia tranquila a 3 km da Estrada do Vinho e a 20 minutos do centro de São Roque. O espaço de 15 m² conta com sala, quarto e banheiro, além de uma varanda de 12 m². Os hóspedes podem aproveitar redes para descanso, espreguiçadeiras, churrasqueira, espaço para fogueira e uma vista do pôr do sol.

Reserve por R$ 288

Nota no Airbnb: 5,0

Palavras do hóspede: "Edson foi super atencioso desde o momento em que concluímos a reserva. Chegando na casa, tudo extremamente limpo e organizado, ele logo nos recebeu dando dicas de restaurantes e programações da cidade. Disponibilizou lenha para acendermos fogueira. Nossa estadia foi impecável, recomendei para todos os meus amigos e voltarei com certeza." (Victória, janeiro de 2025).

São Roque

São Roque tem boa culinária e centro charmoso Imagem: Divulgação Airbnb

A Cabana do Xamã oferece uma estadia em um sítio a 7 km da rota do Vinho e 9 km do centro de São Roque. Com uma suíte de casal, espaço para trabalho, sala com Smart TV (acesso a Samsung TV e Max, sem TV aberta) e cozinha completa. O local não recebe bebês ou crianças. Tem piscina externa (das 9h às 18h, não aquecida), redário, pirâmide de meditação, fogueira privativa e trilha.

Reserve por R$ 540

Nota no Airbnb: 4,97

Palavras do hóspede: "Amamos a estadia. A cabana é ótima, muito funcional e confortável. Tudo funciona perfeitamente. As anfitriãs foram excelentes, super gentis e prestativas. Voltaremos com certeza!" (Ana Beatriz, janeiro de 2025).

Santos

Com praia tranquila, Santos é ideal para descanso no fim de semana Imagem: Divulgação Airbnb

Studio reformado com ar-condicionado, cozinha completa e máquina lava e seca, de frente para a praia do José Menino, em Santos. Bem localizado entre a orla e o Orquidário, fica perto de comércios, bares, restaurantes, padarias e quiosques. Oferece fácil acesso a pistas de skate e patins, quadra de basquete e pista de cooper. Ideal para um fim de semana a dois ou sozinho.

Reserve por R$ 170

Nota no Airbnb: 4,92

Palavras do hóspede: "Apartamento bonito, bem mobiliado e bem localizado. Gostamos bastante de ficar hospedados lá" (Michel, janeiro de 2025).

Campo Novo

Para quem gosta de cabanas, essa hospedagem é ideal Imagem: Divulgação Airbnb

Conhecida como "tiny house" no interior de São Paulo, a cabana é ideal para quem deseja ver o nascer do sol diretamente da cama. Localizada ao lado do Ateliê de Cerâmica Marta Vaz, oferece a opção de workshops e imersões para um descanso ativo. Tem um ofurô na varanda.

Reserve por R$ 459

Nota no Airbnb: 4,83

Palavras do hóspede: "Lugar bem aconchegante e super agradável pra um final de semana, bem privado e com tudo em bom estado e limpo! Além disso, a Marta nos enviou todos os detalhes no dia anterior e foi fácil encontrar lá. Recomendo para quem quiser relaxar e tirar um tempo afastado da cidade." (Giuliano, novembro de 2024).

Jarinu

Em meio à natureza, local é indicado para fugir do estresse da capital paulista Imagem: Divulgação Airbnb

Este estúdio, integrado em um único ambiente com sala, cozinha e quarto, está localizado em uma fazenda centenária à beira de uma represa, oferecendo privacidade e relaxamento. A lareira pode ser usada em noites mais frias.

Reserve por R$ 450

Nota no Airbnb: 5,0

Palavras do hóspede: "Adoramos nos hospedar na casa de campo do Rudolf. Lugar lindo, calmo, casa bem decorada e equipada (ótimo gosto dos proprietários, que inclusive nos deixaram flores lindas na recepção). Foram quatro dias de muita paz, paisagem bonita, tranquilidade, descanso e conexão com a natureza. Lugar perfeito para quem quer se desligar do agito da cidade e descansar o corpo e a mente." (Aline, janeiro de 2025).

Jundiaí

Jundiaí, no interior, é fácil de acessar Imagem: Divulgação Airbnb

O local foi projetado para proporcionar descanso aos viajantes, com uma banheira de hidromassagem para casal e um espaço reservado para leitura.

Reserve por R$ 430

Nota no Airbnb: 4,78

Palavras do hóspede: "Apartamento bonito, bem mobiliado e bem localizado. Gostamos bastante de ficar hospedados lá" (Michel, janeiro de 2025).

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.