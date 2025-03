Monaco vence Angers no fim (2-0) e volta a ser 3º no Francês

O Monaco venceu por 2 a 0 em sua visita ao Angers (14º) e com esse resultado voltou à terceira posição da Ligue 1, neste sábado (15), pela 26ª rodada.

Foi graças ao décimo primeiro gol da temporada do dinamarquês Mike Biereth já na reta final (77') e a um pênalti convertido por Maghnes Akliouche (88'), em partida que foi decidida nos últimos 15 minutos.

O time do Principado tem agora 47 pontos, os mesmos do Nice, que cai para o quarto lugar e que na sexta-feira havia empatado em 1 a 1 em casa com o Auxerre (11º).

O terceiro e o quarto estão empatados em pontos antes de se enfrentarem em um clássico na próxima semana.

Três pontos atrás dessas duas equipes está o Lille (5º), o grande perdedor nesta corrida pelas vagas da Liga dos Campeões depois de ser derrotado por 1 a 0 pelo Nantes na primeira partida deste sábado.

O egípcio Mostafa Mohamed marcou o único gol dessa partida, aos 83 minutos, afastando o Nantes (13º) da zona de rebaixamento.

Na França, os três primeiros se classificam diretamente para a fase de liga da próxima Champions League, enquanto o quarto colocado terá que disputar as rodadas prévias para tentar estar nela.

O Lille fecha assim uma semana ruim, marcada pela derrota em casa por 2 a 1 para o Borussia Dortmund, na quarta-feira, em que foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

A 26ª rodada do campeonato francês continua no domingo e muitas das atenções estarão voltadas para o clássico francês entre Olympique de Marselha (2º) e Paris Saint-Germain (1º).

A vantagem do time da capital sobre o eterno rival é de 16 pontos antes de visitar o Vélodrome.

Na última partida deste sábado, o Lens (8º) venceu o Rennes (12º) por 1 a 0, com um gol de Wesley Saïd no início do segundo tempo.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Auxerre 1 - 1

- Sábado:

Nantes - Lille 1 - 0

Angers - Monaco 0 - 2

Lens - Rennes 1 - 0

- Domingo:

(11h00) Lyon - Le Havre

(13h15) Strasbourg - Toulouse

Montpellier - Saint-Etienne

Brest - Reims

(16h45) PSG - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 65 25 20 5 0 70 24 46

2. Olympique de Marselha 49 25 15 4 6 52 30 22

3. Monaco 47 26 14 5 7 51 32 19

4. Nice 47 26 13 8 5 50 31 19

5. Lille 44 26 12 8 6 40 28 12

6. Lyon 42 25 12 6 7 46 31 15

7. Strasbourg 40 25 11 7 7 39 32 7

8. Lens 39 26 11 6 9 31 29 2

9. Brest 36 25 11 3 11 38 40 -2

10. Toulouse 34 25 9 7 9 32 27 5

11. Auxerre 32 26 8 8 10 37 39 -2

12. Rennes 29 26 9 2 15 35 37 -2

13. Nantes 27 26 6 9 11 29 43 -14

14. Angers 27 26 7 6 13 26 42 -16

15. Reims 22 25 5 7 13 26 40 -14

16. Le Havre 21 25 6 3 16 24 51 -27

17. Saint-Etienne 20 25 5 5 15 25 57 -32

18. Montpellier 15 25 4 3 18 21 59 -38

