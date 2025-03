Milhares de manifestantes em Belgrado enfrentam polícia e apoiadores de presidente sérvio

Por Aleksandar Vasovic

BELGRADO (Reuters) - Dezenas de milhares de manifestantes chegaram neste sábado à Belgrado, capital da Sérvia, para um dos maiores protestos em décadas, com estudantes e trabalhadores enfrentando a polícia de choque e apoiadores do presidente Aleksandar Vucic.

A Sérvia tem testemunhado meses de protestos antigovernamentais após 15 mortes causadas pelo desabamento do teto de uma estação ferroviária gerarem acusações de corrupção generalizada e negligência.

Os protestos aumentaram para incluir estudantes, professores e agricultores em um grande desafio a Vucic, um populista no poder há 12 anos como primeiro-ministro ou presidente.

"Hoje demonstraremos nossa dissidência... para mostrar pelo que estamos lutando, um estado normal, um estado de direito, sem corrupção, mentiras, pressões da mídia, perseguições", disse Aleksa Cvetanovic, uma estudante de 23 anos que participa das manifestações desde dezembro.

O governo nega acusações de corrupção e incompetência e diz que agências de inteligência ocidentais estão apoiando uma iniciativa para desestabilizar a Sérvia.

Embora os protestos tenham sido em grande parte pacíficos, a polícia disse que um carro atropelou uma coluna de manifestantes, ferindo três pessoas, em um subúrbio de Belgrado, enquanto um grupo de homens atacou e feriu um estudante e uma palestrante universitária no centro.

A polícia disse que prendeu 13 pessoas em incidentes durante a noite e na madrugada de sábado, incluindo três homens após um ataque a tratores de fazendeiros pró-Vucic estacionados em um anel ao redor do Parque Pionirski, onde apoiadores do governo estavam acampados.

CLIMA DE FESTA

Do outro lado da rua, centenas de veteranos de brigadas militares de elite, com boinas marrons e motociclistas, ambos aliados dos estudantes, fizeram fila enquanto a marcha prosseguia entre o prédio do parlamento e a praça Slavija, nas proximidades.

Os estudantes providenciaram seus próprios seguranças, vestidos com coletes amarelos fluorescentes, entre a polícia e os manifestantes.

"Acredito que tensões e problemas não surgirão a menos que o regime os provoque", disse Bojan Popovic, 22, um estudante carregando uma bandeira sérvia.

As ruas ficaram lotadas enquanto os manifestantes mantinham o clima festivo, acendendo sinalizadores e gritando palavras de ordem.

Os estudantes exigem a divulgação de documentos sobre o desastre da estação ferroviária do ano passado na cidade de Novi Sad e a responsabilização dos envolvidos.

Muitos viajaram centenas de quilômetros a pé ou de bicicleta.

Dezenas de moradores de Belgrado levaram aquecedores para fora de casa e ofereceram comida quente aos manifestantes. Avós deram aos estudantes biscoitos e tortas recém-assados.

Os promotores acusaram 13 pessoas pelo desastre de Novi Sad, e o governo anunciou uma campanha anticorrupção. O primeiro-ministro Milos Vucevic e dois ministros também renunciaram durante os protestos.

(Reportagem de Aleksandar Vasovic)