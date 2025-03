Milan vence Como de virada (2-1) na estreia de Dele Alli, que é expulso

O Milan, sem convencer, venceu o Como de virada por 2 a 1, neste sábado (15), em San Siro, pela 29ª rodada do campeonato italiano, em que estreou o inglês Dele Alli, que permaneceu apenas dez minutos em campo após receber um cartão vermelho.

Com a suada vitória em casa, o Milan sobe para a sétima colocação com 47 pontos. Os jogadores comandados por Sérgio Conceição ficaram atrás no placar aos 33 minutos, com um gol do francês Lucas da Cunha.

No segundo tempo a virada veio graças ao americano Christian Pulisic (53') e ao holandês Tijjani Reijnders (75').

Símbolo das lacunas ofensivas do Milan, Reijnders, um meio-campista, é o artilheiro do time no campeonato italiano com nove gols.

"Eu sempre tento o meu melhor para o time, para ser importante com gols e assistências. Felizmente hoje eu pude fazer isso para o time", disse Reijnders ao DAZN após a partida.

Foi a terceira vez nesta temporada que o Milan conseguiu duas vitórias consecutivas. O time está 14 pontos atrás do líder Inter, que viaja para enfrentar a Atalanta (3º) no domingo.

O Como, promovido nesta temporada, está em 13º, sete pontos acima da zona de rebaixamento.

"Acho que jogamos incrivelmente bem... se eu tiver que perder, que perca assim, porque é muito agradável ver jogadores jogarem assim", disse o técnico do Como, Cesc Fabregas.

A antiga promessa do futebol inglês, Dele Alli, fez sua estreia entrando em campo aos 81 minutos e foi expulso ao receber o cartão vermelho direto aos 90 por entrada perigosa sobre Ruben Loftus-Cheek.

"É um erro grave para um jogador com a experiência dele, na minha opinião, não há mais nada a dizer. Foi um cartão vermelho claro", disse Fabregas sobre a expulsão.

Também neste sábado o Verona aumentou suas esperanças de evitar o rebaixamento ao vencer a Udinese por 1 a 0, o que o colocou sete pontos acima da zona de rebaixamento, enquanto o lanterna Monza se aproximou da Serie B com um empate em 1 a 1 com o Parma.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Genoa - Lecce 2 - 1

- Sábado:

Udinese - Hellas Verona 0 - 1

Monza - Parma 1 - 1

Milan - Como 2 - 1

Torino - Empoli

- Domingo:

(08h30) Unione Venezia - Napoli

(11h00) Bologna - Lazio

(12h00) Roma - Cagliari

(14h00) Fiorentina - Juventus

(16h45) Atalanta - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 61 28 18 7 3 63 27 36

2. Napoli 60 28 18 6 4 45 23 22

3. Atalanta 58 28 17 7 4 63 26 37

4. Juventus 52 28 13 13 2 45 25 20

5. Lazio 51 28 15 6 7 50 36 14

6. Bologna 50 28 13 11 4 44 34 10

7. Milan 47 29 13 8 8 44 33 11

8. Roma 46 28 13 7 8 43 30 13

9. Fiorentina 45 28 13 6 9 43 30 13

10. Udinese 40 29 11 7 11 35 39 -4

11. Torino 35 28 8 11 9 33 34 -1

12. Genoa 35 29 8 11 10 28 37 -9

13. Como 29 29 7 8 14 35 46 -11

14. Hellas Verona 29 29 9 2 18 29 58 -29

15. Cagliari 26 28 6 8 14 28 43 -15

16. Lecce 25 29 6 7 16 21 48 -27

17. Parma 25 29 5 10 14 35 49 -14

18. Empoli 22 28 4 10 14 23 45 -22

19. Unione Venezia 19 28 3 10 15 23 42 -19

20. Monza 15 29 2 9 18 24 49 -25

