Mallorca vence Espanyol de virada (2-1) e se aproxima das posições europeias

O Mallorca (7º) venceu neste sábado o Espanyol (15º) por 2 a 1, em Son Moix, pela 28ª rodada da LaLiga, depois de sofrer um gol contra do centroavante kosovar Vedat Muriqi (53') e reagir com um gol do atacante japonês Takuma Asano (65') e do próprio Muriqi nos acréscimos (90'+7 de pênalti).

Mais cedo, uma penalidade convertida pelo veterano lateral-esquerdo Marcos Alonso (84') deu uma importante vitória ao Celta de Vigo na visita ao último colocado Valladolid e o colocou na oitava posição.

Com estes triunfos, Mallorca e Celta ficam a um e dois pontos, respectivamente, do Betis (6º), equipe que fecha a zona das vagas europeias e que enfrenta no domingo o Leganés (18º).

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Las Palmas - Alavés 2 - 2

- Sábado:

Valladolid - Celta Vigo 0 - 1

Mallorca - Espanyol 2 - 1

Villarreal - Real Madrid

(17h00) Girona - Valencia

- Domingo:

(10h00) Leganés - Betis

(12h15) Sevilla - Athletic Bilbao

(14h30) Osasuna - Getafe

Rayo Vallecano - Real Sociedad

(17h00) Atlético de Madrid - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 57 26 18 3 5 71 25 46

2. Real Madrid 57 27 17 6 4 57 26 31

3. Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 44 18 26

4. Athletic Bilbao 49 27 13 10 4 45 24 21

5. Villarreal 44 26 12 8 6 48 36 12

6. Betis 41 27 11 8 8 35 33 2

7. Mallorca 40 28 11 7 10 28 34 -6

8. Celta Vigo 39 28 11 6 11 41 41 0

9. Sevilla 36 27 9 9 9 32 36 -4

10. Rayo Vallecano 36 27 9 9 9 29 29 0

11. Real Sociedad 34 27 10 4 13 23 28 -5

12. Getafe 33 27 8 9 10 23 22 1

13. Girona 33 27 9 6 12 35 40 -5

14. Osasuna 33 26 7 12 7 32 37 -5

15. Espanyol 28 27 7 7 13 26 39 -13

16. Alavés 27 28 6 9 13 32 42 -10

17. Valencia 27 27 6 9 12 30 45 -15

18. Leganés 27 27 6 9 12 24 40 -16

19. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 47 -15

20. Valladolid 16 28 4 4 20 18 63 -45

© Agence France-Presse