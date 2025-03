Júri condena dois homens pela morte de congolês em quiosque no Rio de Janeiro

RIO (Reuters) - Dois dos três acusados de matar o congolês Moise Kabagambe em um quiosque na orla da zona oeste do Rio de Janeiro, em 2022, foram condenados por um júri na noite de sexta-feira, informou a Justiça do Rio.

Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca cumprirá pena de 23 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, enquanto Fábio Pirineus da Silva cumprirá pena de 19 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Os dois foram condenados a cumprir as penas em regime fechado. Um terceiro acusado pelo crime, que está preso, ainda será julgado.

Moise foi morto em janeiro de 2022 após ser espancado a pauladas e torturado por funcionários do quiosque Tropicália. Ele prestava serviços para quiosques da orla da Barra da Tijuca e teria ido ao Tropicália cobrar uma dívida de R$200.

As cenas do crime, que repercutiu dentro e fora do Brasil, foram exibidas durante o júri, que durou dois dias.

(Rodrigo Viga Gaier, do Rio de Janeiro)