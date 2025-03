Huawei Band 10 com IA e 100 modos de treinos está por R$ 300, mas é só hoje

A Huawei acaba de lançar sua nova pulseira inteligente Band 10 no Brasil, com direito a uma promoção exclusiva. Hoje, Dia do Consumidor, ela está com um desconto de 50%, de R$ 599 por R$ 299,50, na loja oficial da marca na Shopee. A oferta é valida apenas neste sábado (15), com estoque limitado.

A smartband se destaca por seus cem modos de treino e sensores mais precisos para registrar dados de saúde e atividade física, incluindo monitoramento do sono e de bem-estar emocional — esse último por meio de um simpático panda na tela. Ela é compatível com celulares Android e iOS; veja mais características abaixo.

O que a Huawei Band 10 tem de bom?

Treinos. Assim como sua antecessora, Band 9, a nova smartband possui cem modos de treino, incluindo corrida, natação e caminhada. A Band 10 é capaz de rastrear cada movimento e fornecer dados sobre o empenho dos exercícios, principalmente nas corridas e natação, já que é equipado com um sensor de nove eixos e tecnologia de identificação de braçadas aprimorada por IA (inteligência artificial) para o nado.

Monitoramento de saúde. Ela monitora frequência cardíaca, oxigenação no sangue (SpO2), variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e respiração anormal, além de analisar dados relacionados à qualidade do sono. A tecnologia Huawei TruSense combina sensores de alta precisão e inteligência artificial para medir e analisar mais de 60 indicadores.

Panda do bem-estar emocional reflete o humor do usuário Imagem: Marcella Duarte/UOL

Humor e estresse. Há um exclusivo assistente de bem-estar emocional, com dicas para melhorar o humor, incluindo exercícios de respiração e treinos. Um panda aparece em diversas posições no mostrador do relógio, e tenta refletir seu humor naquele momento (agradável, neutro ou desagradável). Em breve, também haverá opções com um cachorro ou um gato. Esse recurso, até então, existia apenas nos relógios mais caros da marca, da linha GT5.

Display. A nova smartband possui uma tela AMOLED de 1,47 polegadas com resolução de 194 x 368 pixels. Exibe cores vibrantes e nitidez nas imagens, segundo a fabricante.

Bateria. Esse modelo promete uma bateria com duração de 14 dias, dependendo do uso.

Huawei Band 10 tem 7 opções de cores, incluindo um lilás (roxo) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Cores. São sete opções de pulseiras: verde, azul, roxo, rosa, branco, preto fosco e preto.

Resistência. O dispositivo suporta atividades em águas rasas, como em piscinas ou ao longo da costa, mas não é recomendado para mergulho, chuveiros quentes, saunas e outras atividades em águas profundas.

Compatibilidade. É compatível com celulares a partir do iOS 13.0 ou Android 9.0, que podem baixar o aplicativo Huawei Health e acessar os recursos do modelo.

