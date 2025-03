EUA lançam ataque massivo contra os houthis no Iêmen - Milícia havia anunciado retomada de ataques contra navios que trafegam pelo Mar Vermelho, rota do comércio global. Ofensiva vem também em momento que Trump pressiona Irã por negociações sobre programa nuclear.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ordens neste sábado (15/03) para bombardear alvos na capital do Iêmen, Sanaa, em retaliação à milícia houthi, após ela anunciar que voltaria a atacar navios que trafegam pelo Mar Vermelho, uma das principais rotas do comércio marítimo global. Treze civis teriam sido mortos, segundo o grupo rebelde.

Os bombardeios teriam como alvo bases e líderes terroristas. Trump disse que a ação visa "proteger a navegação e ativos aéreos e navais americanos", bem como "restaurar a liberdade de navegação". "Nenhuma força terrorista impedirá os navios comerciais e navais americanos de navegarem livremente pelo mundo", escreveu o americano em postagem nas redes sociais.

Na terça-feira passada, os houthis haviam anunciado que voltariam a atacar navios israelenses que trafegassem pelo Mar Vermelho ou por águas árabes. Mas nenhum ataque de fato havia sido registrado desde então.

A situação na região era de relativa calma desde o início do cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, em janeiro. No momento, as negociações de paz estão estagnadas, e bombardeios isolados seguem vitimando civis em Gaza, segundo autoridades locais. Israel suspendeu o fornecimento de ajuda humanitária à região para pressionar pela soltura de mais reféns.

Desde novembro de 2023, os houthis lançaram mais de 100 ataques contra navios no Mar Vermelho, afirmando agirem em solidariedade aos palestinos em Gaza. Duas embarcações foram afundadas, e quatro marinheiros foram mortos.

Os ataques prejudicaram o comércio marítimo global, forçando empresas a fazer custosos e demorados desvios de rota.

Os houthis, assim como o Hamas e o Hezbollah no Líbano, são aliados do Irã. Estes dois últimos, porém, foram enfraquecidos desde o início do conflito em Gaza. A Síria de Bashar al-Assad, também próxima de Teerã, foi tomada por rebeldes em dezembro do ano passado.

Pressão sobre o Irã

Ao anunciar o ataque americano, Trump também enviou um recado ao Irã, exigindo que parem de apoiar o grupo.

A ofensiva de Trump contra os houthis vem num momento em que os EUA intensificam a pressão sobre Teerã por negociações sobre seu programa nuclear.

O Irã nega ter interesse em desenvolver armas nucleares, mas acelerou dramaticamente sua capacidade de enriquecimento de urânio, chegando a 60% de pureza – próximo dos cerca de 90% necessários –, segundo um alerta da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA).

Os houthi já foram alvos de outros ataques americanos durante o governo de Joe Biden, antecessor de Trump na Casa Branca.

