Endrick é convocado para Eliminatórias após corte de Neymar por lesão

Maior artilheiro da história da seleção, Neymar fora convocado pela primeira vez por Dorival Júnior no último dia 6. O camisa 10 vestiu a amarelinha pela última vez na derrota do Brasil para o Uruguai (2 a 0) pelas Eliminatórias, em outubro de 2023, quando sofreu lesão no joelho esquerdo que o deixou por um ano fora dos gramados.

Em nota oficial, após a desconvocação de Neymar, o Santos afirmou que o atacante sofreu uma lesão muscular (sem rutura de fibras) na região posterior da coxa esquerda, que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista. O atleta seguirá em tratamento clínico nos próximos dias.

"A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos", pontuou o clube.

O Brasil ocupa a quinta posição na classificação geral, a seis jogos do fim das Eliminatórias. Nos últimos embates de 2024, a seleção empatou duas vezes em 1 a 1, a primeira fora de casa com a Venezuela, e a seguinte contra o Uruguai e Salvador.

Os próximos dois confrontos - Colômbia (4ª) e Argentina (1ª) - serão decisivos para a amarelinha buscar a classificação. Apenas as seis primeiras colocadas, de um total de 20 seleções, asseguram vaga direta no Mundial. Quem terminar em sétimo lugar disputará a repescagem.

A delegação brasileira se apresenta na próxima segunda (17), em Brasília, para o início da preparação. Três dias depois enfrenta a Colômbia, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garricha, na capital federal. O confronto contra a campeã mundial Argentina será no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.