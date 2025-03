Em festa, José Dirceu diz que recebeu duas missões de Lula

O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou hoje que foi convocado pelo presidente Lula para duas tarefas: ajudar a organizar as eleições internas do partido como militante - e eleger Edinho Silva como presidente nacional - e voltar à política institucional como candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Decisão que, segundo Dirceu, ainda não está tomada.

"Isso eu vou fazer no final do ano. Agora, temos de governar o Brasil, apoiar o presidente para sairmos do problemas que estamos enfrentando no país e também com a situação internacional, que é muito grave."

Para o ex-ministro, o governo deve focar suas ações nas áreas que interferem diretamente na vida das pessoas, especialmente as mais pobres, como preço dos alimentos e segurança pública.

"O país não está parado. Mesmo com os juros mais altos, temos condições de fazer o país crescer. Mas não vou participar de governo, nada disso, vou ajudar como cidadão mesmo", afirmou.

As declarações foram dadas por Dirceu hoje, no Espaço Cultural Elza Soares, galpão do MST no centro da capital paulista. O local promove hoje mais uma festa em comemoração aos 79 anos de José Dirceu.

Na última terça-feira, o ex-ministro reuniu petistas e representantes do Centrão em um bar de Brasília, em um aquecimento da provável campanha do ano que vem.