É preciso defender a democracia todos os dias, diz Lula

Nos 40 anos da redemocratização, completados hoje, o presidente Lula (PT) afirmou que é preciso defender a democracia "todos os dias daqueles que, ainda hoje, planejam a volta do autoritarismo".

Há 40 anos, José Sarney tomava posse, dando início à Nova República. Foi o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar no país.

Lula publicou um texto em suas redes sociais para celebrar a data. O presidente disse que "15 de março de 1985 será lembrado como o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia". "O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988, e mudássemos a história do Brasil", afirmou.

Os últimos 40 anos são o período mais longevo da democracia brasileira. "É preciso defendê-la todos os dias daqueles que, ainda hoje, planejam a volta do autoritarismo", disse Lula. "É preciso mostrar às novas gerações o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura, e ter todos os direitos negados, inclusive o direito à vida."

O presidente declarou ainda que 15 de março, e "todo dia, é dia de celebrarmos a democracia". "Hoje é dia de lembrar e homenagear todos os brasileiros e brasileiras que lutaram pela redemocratização do Brasil", afirmou.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também se manifestou. O deputado lembrou a própria data de nascimento. "Nasci depois desse marco. Carrego a responsabilidade de representar uma geração que tem a democracia como um princípio básico", disse.

Motta afirmou que "a democracia é um bem inegociável". Disse que seguirá "usando a carta magna como uma bússola na defesa do Brasil e dos brasileiros".