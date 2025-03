Com apoio do PT, deputado bolsonarista se reelege presidente da Alesp

Aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado André do Prado (PL) foi reeleito para a presidência da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) hoje com 88 votos.

O que aconteceu

Reeleito, André do Prado teve apoio de todas as bancadas - exceto PSOL. A sigla lançou a candidatura de Paula da Bancada Feminista (PSOL).

Apesar de não estar previsto no regimento, Paula discursou com o apoio de André do Prado e os demais líderes partidários. "Nós, do PSOL, optamos por ter uma candidatura própria pelos 190 anos de história da Alesp nunca houve uma mulher como presidente dessa Casa. Temos 25 deputadas eleitas, e esse é o maior número que já houve nessa Casa. Isso ainda é pouco perto do nosso tamanho no estado.", disse ela.

Deputada criticou privatizações que tiveram aval da Alesp, citando a Sabesp e a PEC que flexibiliza gasto com educação em São Paulo. "A Alesp não pode ser uma forma de chancelar o projeto de avanço da extrema direita no estado de São Paulo. E é por isso que, hoje, o PSOL coloca a candidatura própria [...] Nós queremos muito que essa casa cumpra um papel independente."

Próximo a Bolsonaro, Gil Diniz (PL) afirmou que votará no presidente da Casa para governador futuramente. "Hoje, voto em André do Prado. Em um futuro não tão distante, para governador de São Paulo."

Em seu primeiro discurso como presidente reeleito, André do Prado agradeceu os parlamentares. "É uma honra muito grande estar sentado novamente na cadeira desta presidência após ter sido reeleito presidente desta Casa para mais dois anos. Sei que é uma responsabilidade muito grande que tenho, diante da confiança que cada um depositou e votou."

Ser reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo é uma grande responsabilidade. O parlamento é a base da democracia. Cabe a nós, representantes eleitos pelo povo, garantir seu pleno funcionamento, com transparência, independência e compromisso com interesses da nossa sociedade. Nos últimos dois anos, trabalhamos incansavelmente para que esta casa exercesse seu papel com protagonismo. Conduzimos votações fundamentais. Promovemos debates que impactaram diretamente a vida dos paulistas e fortalecemos o papel do poder legislativo no estado de São Paulo.

André do Prado, em discurso como presidente reeleito

Discurso teve citação a Dom Paulo Evaristo Arns, quinto arcebispo de São Paulo. "Aqui, lembro a célebre frase do saudoso cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns: 'Diálogo não leva a ter razão, mas haver razões'. Foi isso que fiz, e continuarei fazendo. Mantivemos um diálogo constante e construtivo com o poder executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.", afirmou André do Prado.

André do Prado também agradeceu Tarcísio e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. "Agradecer ao governador Tarcísio pelo respeito e reconhecimento desse parlamento. Ele não cansa de dizer da importância da Assembleia Legislativa, de todos os projetos que passaram aqui e foram aprovados. O governador tem agradecido o empenho da assembleia e todo seu grupo político por ter votado todas as suas pautas [...] Agradecer também ao meu partido e a Valdemar Costa Neto, presidente nacional do meu partido."

No meio do discurso, presidente anunciou que será pai. "Olha que dia especial: eu vou ser papai. Três meses da minha esposa Clarissa."

Reeleição foi possível com PEC

Recondução de Prado ocorre após mudança na Constituição Estadual, em outubro passado. Em uma votação que durou apenas dois minutos, a Alesp aprovou uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite a reeleição da mesa diretora. Até então, membros da mesa não podiam emendar mais de um mandato na mesma legislatura.

Prado tem perfil considerado pacificador pelos colegas. Ele se reelegeu com apoio de vários partidos, incluindo o PT, embora seja filiado ao PL, mesmo partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro.

PT já havia apoiado a primeira eleição de Prado. O Partido dos Trabalhadores deve ficar com o comando da 1ª secretaria. Chamada de "RH da Alesp", a estrutura é responsável, por exemplo, pela nomeação para cargos na Casa.

André do Prado faz parte da chamada "ala pragmática" do PL. Esse grupo é mais próximo do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, do que de Bolsonaro. Prado estreitou laços com Tarcísio por conseguir viabilizar a aprovação de projetos importantes para o governador, como a privatização da Sabesp e o projeto das escolas cívico-militares.

Nos bastidores, ele é citado como um possível vice de Tarcísio para o governo estadual em 2026, ou até como cabeça de chapa caso o aliado se lance à Presidência da República. A recondução do deputado pode projetá-lo como figura no estado para as próximas eleições.

Como cada deputado votou

André do Prado:

Agente Federal Danilo Balas (PL)

Alex Madureira (PL)

Altair Moraes (Republicanos)

Ana Carolina Serra (Cidadania)

Ana Perugini (PT)

Analice Fernandes (PSDB)

André Bueno (PL)

André do Prado (PL)

Atila Jacomussi (União Brasil)

Barros Munhoz (PSDB)

Beth Sahão (PT)

Bruna Furlan (PSDB)

Bruno Zambelli (PL)

Caio França (PSB)

Capitão Telhada (PP)

Carla Morando (PSDB)

Carlão Pignatari (PSDB)

Carlos Cezar (PL)

Clarice Ganem (Podemos)

Conte Lopes (PL)

Dani Alonso (PL)

Daniel Soares (União Brasil)

Danilo Campetti (Republicanos)

Delegada Graciela (PL)

Delegado Olim (PP)

Dirceu Dalben (Cidadania)

Donato (PT)

Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos)

Dr. Elton (União Brasil)

Dr. Jorge do Carmo (PT)

Edna Macedo (Republicanos)

Edson Giriboni (União Brasil)

Eduardo Suplicy (PT)

Emídio de Souza (PT)

Enio Tatto (PT)

Fabiana Bolsonaro (PL)

Fábio Faria de Sá (Podemos)

Felipe Franco (União Brasil)

Gil Diniz (PL)

Gilmaci Santos (Republicanos)

Guto Zacarias (União Brasil)

Itamar Borges (MDB)

Jorge Caruso (MDB)

Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos)

Leci Brandão (PCdoB)

Léo Oliveira (MDB)

Leonardo Siqueira (Novo)

Letícia Aguiar (PP)

Lucas Bove (PL)

Luiz Claudio Marcolino (PT)

Luiz Fernando T. Ferreira (PT)

Major Mecca (PL)

Marcelo Aguiar (Podemos)

Márcia Lia (PT)

Marcio Nakashima (PDT)

Marcos Damasio (PL)

Maria Lúcia Amary (PSDB)

Marta Costa (PSD)

Maurici (PT)

Mauro Bragato (PSDB)

Milton Leite Filho (União Brasil)

Ortiz Junior (PSDB)

Oseias de Madureira (PSD)

Paulo Correa Jr (PSD)

Paulo Fiorilo (PT)

Paulo Mansur (PL)

Professora Bebel (PT)

Rafa Zimbaldi (Cidadania)

Rafael Saraiva (União Brasil)

Rafael Silva (PSB)

Reis (PT)

Ricardo França (Podemos)

Ricardo Madalena (PL)

Rodrigo Moraes (PL)

Rogério Nogueira (PSDB)

Rogério Santos (MDB)

Rômulo Fernandes (PT)

Sebastião Santos (Republicanos)

Simão Pedro (PT)

Solange Freitas (União Brasil)

Tenente Coimbra (PL)

Teonilio Barba (PT)

Thainara Faria (PT)

Thiago Auricchio (PL)

Tomé Abduch (Republicanos)

Valdomiro Lopes (PSB)

Vitão do Cachorrão (Republicanos)

Paula da Bancada Feminista