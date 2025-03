Com 2 de Mbappé, Real Madrid vence Villarreal (2-1) e assume liderança provisória

O Real Madrid venceu neste sábado (15) o Villarreal por 2 a 1 no Estadio de la Cerámica, pela 28ª rodada da LaLiga, com uma virada relâmpago em que o astro francês Kylian Mbappé marcou duas vezes levando seu time a dormir na liderança provisória.

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti fez assim a sua parte e tem agora três pontos a mais que o Barcelona e está quatro à frente do Atlético de Madrid. As duas equipes se enfrentam no domingo, no Metropolitano.

Ainda com a ressaca da classificação na Liga dos Campeões, no Metropolitano, na quarta-feira, o Real Madrid começou sem o atacante brasileiro Vinicius Junior. Carlo Ancelotti decidiu poupá-lo depois que seu time precisou jogar até a disputa de pênaltis contra o Atleti.

Neste sábado, após uma cobrança de escanteio, o argentino Juan Foyth (7') conseguiu mandar a bola para o fundo da rede colocando o 'Submarino Amarelo' na frente.

Mas, pouco depois, um inspiradíssimo Mbappé liderou a reviravolta. Num contra-ataque do time merengue, o francês aproveitou uma rebatida do goleiro Diego Conde para empatar (17').

Em outra jogada coletiva, o uruguaio Fede Valverde entregou a bola para Lucas Vázquez devolver a Mbappé (23') que com um chute indefensável, colocou seu time em vantagem.

Quase no intervalo, os locais tiveram uma boa chance de marcar. Depois de um bom passe em profundidade, o marfinense Nicolás Pepe criou espaço para finalizar, mas Thibaut Courtois se esticou todo e impediu o empate.

- 2º tempo sem gols -

No início da segunda etapa, os jogadores de Marcelino foram mais ofensivos, mas continuaram a esbarrar numa excelente defesa merengue e numa atuação magistral do goleiro belga.

A entrada de Vini e o cerco dos donos da casa no ataque geraram um contra-ataque aos 69 minutos em que Valverde dominou sozinho dentro da área, mas ao dar uma assistência para o inglês Jude Bellingham, Alfonso Pedraza interceptou a bola com a mão. Porém, o árbitro não marcou pênalti por ela estar apoiada no chão.

Depois de se livrar do domínio inicial do time de Castellón, a equipe madridista melhorou o seu jogo com claras oportunidades de gol. Aos 75 minutos, Mbappé quase alcançou o hat-trick, mas o francês Willy Kambwala conseguiu bloquear o chute ao mergulhar no gramado.

Depois, Ayoze Pérez desperdiçou uma oportunidade perfeita aos 85 minutos mas mandou a bola por cima do travessão. Os locais tentaram o empate até o último momento, mas os visitantes conseguiram segurar o resultado.

- Mallorca e Celta vencem -

Mais cedo o Mallorca (7º) venceu o Espanyol (15º) por 2 a 1, em Son Moix, depois de sofrer um gol contra do centroavante kosovar Vedat Muriqi (53') e reagir com um gol do atacante japonês Takuma Asano (65') e outro do próprio Muriqi nos acréscimos (90'+7 de pênalti).

Também neste sábado, uma penalidade convertida pelo veterano lateral-esquerdo Marcos Alonso (84') deu uma importante vitória ao Celta de Vigo na visita ao último colocado Valladolid e o colocou na oitava posição.

Com estes triunfos, Mallorca e Celta ficam a um e dois pontos, respectivamente, do Betis (6º), equipe que fecha a zona das vagas europeias e que enfrenta no domingo o Leganés (18º).

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Las Palmas - Alavés 2 - 2

- Sábado:

Valladolid - Celta Vigo 0 - 1

Mallorca - Espanyol 2 - 1

Villarreal - Real Madrid 1 - 2

Girona - Valencia

- Domingo:

(10h00) Leganés - Betis

(12h15) Sevilla - Athletic Bilbao

(14h30) Osasuna - Getafe

Rayo Vallecano - Real Sociedad

(17h00) Atlético de Madrid - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 28 18 6 4 59 27 32

2. Barcelona 57 26 18 3 5 71 25 46

3. Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 44 18 26

4. Athletic Bilbao 49 27 13 10 4 45 24 21

5. Villarreal 44 27 12 8 7 49 38 11

6. Betis 41 27 11 8 8 35 33 2

7. Mallorca 40 28 11 7 10 28 34 -6

8. Celta Vigo 39 28 11 6 11 41 41 0

9. Sevilla 36 27 9 9 9 32 36 -4

10. Rayo Vallecano 36 27 9 9 9 29 29 0

11. Real Sociedad 34 27 10 4 13 23 28 -5

12. Getafe 33 27 8 9 10 23 22 1

13. Girona 33 27 9 6 12 35 40 -5

14. Osasuna 33 26 7 12 7 32 37 -5

15. Espanyol 28 27 7 7 13 26 39 -13

16. Alavés 27 28 6 9 13 32 42 -10

17. Valencia 27 27 6 9 12 30 45 -15

18. Leganés 27 27 6 9 12 24 40 -16

19. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 47 -15

20. Valladolid 16 28 4 4 20 18 63 -45

./bds/rsc/dr/aam

© Agence France-Presse