Chinesa Ecarx negocia com Volkswagen desenvolver carros inteligentes para Europa e EUA, diz CEO

XANGAI (Reuters) - A Volkswagen está em negociações com o desenvolvedor do sistema de cockpit digital Ecarx para colocar as tecnologias da empresa chinesa em carros que a companhia alemã vende em mercados desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos, disse o CEO da Ecarx.

A Volkswagen já tem uma parceria com a empresa, que é apoiada pelo presidente da multinacional chinesa Geely, Eric Li, para fabricar carros inteligentes no Brasil e na Índia com o sistema de painel de controle digital Antora 1000 da Ecarx. O sistema apresenta chip e software proprietários e oferece serviços como reconhecimento de voz e mapas de navegação.

As duas empresas agora buscam estender a parceria para incluir os carros da marca Skoda da VW vendidos na Europa, disse o CEO da Ecarx, Shen Ziyu, à Reuters.

Questionado se os produtos da Ecarx foram entregues nos EUA, Shen disse que houve discussões.

“Sob o acordo atual da VW, eles não têm esse escopo atualmente. Mas já discutimos isso e estamos discutindo como entrar nos EUA, isso está em discussão", disse Shen, acrescentando que os produtos da Ecarx entraram nos EUA em carros Volvo e Lotus. Ambas as marcas são de propriedade da Geely.

A Ecarx continuou dizendo na sexta-feira que Shen estava se referindo às discussões internas de viabilidade técnica da empresa em mercados globais, e não à parceria com a Volkswagen.

A Skoda não quis comentar. Um porta-voz da Volkswagen AG disse que a cooperação da empresa com a Ecarx estava focada exclusivamente na entrega de um sistema de infoentretenimento para seus veículos com motor de combustão interna no Brasil e na Índia, sem nenhum outro escopo técnico.

O plano ressalta os esforços crescentes das montadoras ocidentais para aproveitar tecnologias chinesas de direção inteligente para manter sua participação no mercado global, após as vendas caírem drasticamente na China nos últimos anos.

Quase todas as marcas de automóveis tradicionais agora precisam competir com os fabricantes chineses de veículos elétricos, que revolucionaram a indústria automobilística com carros elegantes e ricos em software.

A fabricante alemã de automóveis de luxo Mercedes-Benz planeja desenvolver carros inteligentes para mercados globais equipados com sensores da empresa chinesa Hesai, informou a Reuters na terça-feira.

Shen disse que levou mais de um ano para a Volkswagen decidir sobre o fornecedor de tecnologia inteligente entre outros 13 candidatos, que incluíam marcas sul-coreanas como LG e Samsung, além da rival chinesa Desay SV.

(Reportagem de Zhang Yan, Brenda Goh)