BTL 2025: um novo capítulo para o Turismo entre Brasil e Portugal

A BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market, nomo nome da Bolsa de Turismo de Lisboa, retorna à FIL, Feira Internacional de Lisboa, de 12 a 16 de março, para a maior edição realizada até hoje. O Brasil se destaca com a presença de 25 destinos turísticos, refletindo o crescente interesse dos portugueses pelo Brasil como um destino de férias.

Luciana Quaresma, correspondente da RFI em Lisboa

Reconhecida como a maior feira de turismo de Portugal e uma das mais importantes do mundo, a BTL conta com 1.500 expositores e 50.000 m² de área de exposição. Esta 35ª edição promete ser a principal plataforma de vendas de viagens em Portugal, reunindo mais de 100 destinos internacionais e mais de 600 eventos.

Do lado brasileiro, o Maranhão participa pela primeira vez da BTL com um estande próprio, uma iniciativa que sinaliza o compromisso do estado em investir no turismo e estreitar laços com Portugal. "Este é um momento importante para o Maranhão, pois buscamos posicionar o estado como um destino turístico atrativo, especialmente para os portugueses. Estamos aqui para fortalecer os laços e mostrar o Maranhão como um destino turístico emergente", afirmou Isabella Barbosa, Superintendente de Promoção da Secretaria Estadual de Turismo do Maranhão.

Lençóis Maranhenses: Patrimônio Mundial da UNESCO é a aposta forte do turismo

Celebrando 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, este evento assume um caráter ainda mais simbólico. "O Maranhão possui uma rica herança cultural portuguesa, o que o torna um destino convidativo para os turistas lusitanos. A BTL é uma oportunidade única para apresentar nossas belezas naturais, como os Lençóis Maranhenses, que recentemente foram reconhecidos como Patrimônio Mundial pela UNESCO", destacou. "Esta titulação representa tanto uma honra quanto uma responsabilidade de manter um turismo sustentável e responsável. Além dos Lençóis, temos um patrimônio arquitetônico com azulejaria portuguesa, e uma gastronomia rica que ressoa com a tradição portuguesa. Temos o segundo maior litoral do Brasil e um povo hospitaleiro, pronto para receber os visitantes da melhor forma possível."

A BTL é considerada fundamental para o crescimento do turismo no Maranhão, especialmente em um contexto em que o estado ainda é pouco conhecido no cenário internacional. "Poucas pessoas conhecem o Maranhão além dos Lençóis, e nosso objetivo é mostrar que estamos prontos para receber turistas de todo o mundo", disse um dos representantes do setor de turismo do estado.

A delegação maranhense também está buscando parcerias com companhias aéreas que façam ligações entre as principais cidades portuguesas ao Maranhão. "Atualmente, temos voos diretos que facilitam o acesso ao Maranhão, e estamos trabalhando para aumentar essa conectividade. Além disso, o estado vai contar com um evento pós-BTL no Vila Galé Ópera, em Lisboa, marcado para o dia 18 de março, onde serão discutidas oportunidades de turismo e parcerias com operadores e veículos de comunicação locais. Estamos entusiasmados em promover o Maranhão e suas riquezas, e estendendo o convite a todos para conhecer o que temos a oferecer", finalizou Isabella, reforçando o compromisso do estado em se destacar no cenário turístico global.

Piauí reforça laços com Portugal

O Piauí também marca presença pela primeira vez na BTL com um estande próprio e a missão de consolidar o estado como um importante destino turístico. José Monteiro, secretário de Turismo do Piauí, destacou a importância dessa participação inédita no evento: "Estamos aqui para mostrar aos turistas europeus, principalmente aos portugueses, as belezas únicas do Piauí. Temos uma conexão afetiva com Portugal, e é hora de fortalecer esses laços."

O estado tem investido na promoção de seus atrativos turísticos, que incluem praias, montanhas e cachoeiras. "Descobrimos muita coisa no Brasil, mas ainda falta descobrir o Piauí. As nossas praias, a Serra da Capivara, o Delta do Parnaíba e um rico patrimônio arquitetônico português estão à espera dos portugueses", enfatizou Monteiro.

O Piauí, que possui uma extensão territorial comparável ao Reino Unido, é o estado com maior cobertura de parques e reservas fora da Amazônia. Os biomas da caatinga e do cerrado são únicos, assim como os sítios arqueológicos na Serra da Capivara, considerados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. "Temos mais de 1.000 sítios arqueológicos e o Museu do Homem Americano, que conta a história dos primeiros vestígios humanos na América", explicou Monteiro.

A estratégia de promoção na Europa começou em 2023 e foi intensificada este ano. Ela incluiu visitas de operadores portugueses ao estado e uma campanha de mídia em locais estratégicos em Portugal. "Realizamos o showcase Piauí Portugal, onde mostramos não só nossos destinos, mas também nossa gastronomia e cultura, como a famosa cajuína", destacou Monteiro.

Com um estande de 80 metros quadrados na BTL, o Piauí busca atrair a atenção de agentes de viagens e operadores turísticos. "Estamos aqui para fazer negócios, criar novas conexões e demonstrar que o Piauí é uma rica opção de turismo que vai além de sol e praia, oferecendo aventura e cultura", afirmou.

Monteiro também ressaltou a conectividade aérea como um fator importante para atrair turistas. "Estamos trabalhando para melhorar as ligações aéreas até o Piauí, facilitando o acesso para aqueles que querem explorar nossas belezas naturais e culturais", disse.

O secretário acredita que o Piauí tem tudo para agradar o turista português. "Temos uma gastronomia excelente, praias com sol o ano inteiro e esporte popular como o kitesurf. Além disso, nosso interior oferece ecoturismo e aventuras em paisagens únicas", concluiu Monteiro.

Com a BTL, o Piauí pretende se destacar no mapa turístico internacional, mostrando que é um destino completo e acessível. A presença no evento é o primeiro passo de muitos na jornada de tornar o Piauí uma escolha frequente entre os turistas portugueses.

Paraíba: lançamento de novos produtos turísticos

O estado da Paraíba também se destaca com um estande próprio, mostrando que é uma força crescente entre os estados brasileiros presentes no evento. A participação paraibana na BTL representa uma oportunidade estratégica não apenas para aumentar a visibilidade internacional do estado, mas também para atrair investimentos significativos para o setor turístico local.

A programação da Paraíba inclui o lançamento de novos produtos turísticos, que vão além da bela capital João Pessoa, abrangendo também os encantos inexplorados do interior do estado.

Nesta edição da feira, Cuba é o destino internacional convidado, oferecendo uma diversidade de experiências culturais. O evento conta ainda com áreas temáticas, como a BTL Cultural, que promoverá a cultura e o patrimônio dos destinos, com o fado como destaque, e a fadista Cuca Roseta como embaixadora.

Outros focos importantes da BTL 2025 incluem a BTL Emprego, que apresenta oportunidades de carreira no setor de turismo, a BTL Wellness, que se dedica ao turismo de saúde e bem-estar, o espaço BTL LGBTI+, que promove a inclusão e diversidade, e a BTL Wedding, que surge da necessidade identificada pela BTL em acompanhar as tendências do mercado e responder a uma procura crescente no setor dos casamentos.

O "Passaporte BTL" está de volta, desafiando os visitantes a explorar os destinos internacionais presentes na feira e competir por prêmios que incluem viagens, vouchers, estadias em hotéis e ingressos para eventos na FIL. Durante os cinco dias de evento, profissionais do setor e o público em geral terão a oportunidade de explorar novas estratégias, firmar parcerias e descobrir novos destinos, reforçando a imagem do Brasil no cenário turístico global.

Até domingo a expectativa é que passem pela BTL 2025 mais de 80.000 visitantes.