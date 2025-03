Bolsonaro é recebido por apoiadores no Rio: 'Amanhã será um grande dia'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido pelos apoiadores na chegada ao Rio de Janeiro na noite de hoje, um dia antes do ato na praia de Copacabana.

O que aconteceu

Em vídeo publicado no X, Bolsonaro mostrou a entrada do hotel onde está hospedado cheio de apoiadores o esperando. "Amanhã será um grande dia", disse ele, em referência à manifestação de amanhã.

O ex-presidente afirmou na publicação que a manifestação é "pelo resgate dos presos de 8 de Janeiro". É a primeira vez em 2025 que Bolsonaro reúne sua militância.

O slogan oficial é a defesa da anistia, mas o evento tem um objetivo que remete ao passado e outro ao futuro. Será a primeira manifestação desde que Bolsonaro foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe de Estado.

A anistia é a parte do evento que mira o retrovisor. Os maiores expoentes da direita subirão em um carro de som para pedir a redução das penas dos presos no 8 de Janeiro. Bolsonaro jura que não pretende se beneficiar da medida, mas a promessa não convence os políticos de Brasília.

A parte que aponta para o futuro foi omitida do slogan, mas estará nos discursos. Lideranças da direita protestarão contra o pedido do PT para apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A eleição do ano que vem é o sujeito oculto para o qual os dois temas dos discursos convergem. Aprovar a anistia enfraquece a tese de que Bolsonaro liderou uma tentativa de golpe de Estado. A atuação do deputado Eduardo é considerada determinante para o ex-presidente recuperar os direitos políticos.

Jair Bolsonaro insistirá até o final em disputar a próxima eleição. O lobby exercido pelo deputado junto ao governo Donald Trump é visto como crucial para a reversão da inelegibilidade do ex-presidente.

Uma demonstração massiva de apoio popular no domingo é importante. Acusado de golpe de Estado, Bolsonaro pode pegar pena superior a 30 anos. Uma foto áerea com Copacabana lotada aumenta o capital político e serve de pressão contra o STF (Supremo Tribunal Federal), que não dá sinais de que irá recuar.

Julgamento de Bolsonaro e condenações

Ministro do STF, Cristiano Zanin marcou para o dia 25 de março o julgamento do ex-presidente. O trâmite ocorrerá na Primeira Turma da Corte para decidir se aceita a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) e o torna réu junto com mais outros sete denunciados por tentativa de golpe.

Até março, foram 480 sentenciados pelos atos golpistas contra as sedes dos três Poderes, em Brasília. As penas variam de um ano a 17 anos de detenção. No total, os atos resultaram em denúncias contra 1.687 envolvidos.

Ao todo, 155 réus estão presos. Outros 527 réus optaram por assinar os chamados acordos de não persecução penal. No total, há 1.552 ações penais em curso.