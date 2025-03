Bolsonaro diz conversar com senadores para vetar indicada de Lula ao STM

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado que tem conversado com senadores para vetar a indicada do presidente Lula (PT) ao STM (Superior Tribunal Militar).

O que aconteceu

O petista indicou a advogada Verônica Abdalla Sterman para o cargo de ministra do STM. Ela precisa ser sabatinada pelo Senado e ter o nome aprovado para assumir o posto.

Bolsonaro concedeu entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro. Afirmou que "essa mulher que está sendo indicada para lá, agora, é da mesma linha" da presidente da Corte, Maria Elizabeth Rocha.

O ex-presidente se irritou com Rocha. A presidente do STM disse, durante a semana, identificar crimes militares na conduta de Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército e foi denunciado no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. Poderia, inclusive, perder a patente.

Eu tenho conversado com senadores. O voto é secreto. É hora de dar um chega para lá, não queremos esse tipo de gente dentro do Superior Tribunal Militar.

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Verônica Abdalla Sterman Imagem: Ricardo Stuckert / PR

A eleição de Maria Elizabeth Rocha à Presidência do STM, em dezembro do ano passado, foi apertada. Ela venceu por 8 votos a 7 - para o desempate, ela teve de votar em si mesma. Bolsonaro afirmou que, "se ela teve oito votos, ela teve, no mínimo, três votos de militares". "Como esses ministros militares votaram nessa pessoa?", questionou.

Verônica Sterman defendeu Gleisi Hoffmann e o ex-marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Operação Lava Jato. Caso seja admitida para o cargo, assumirá uma cadeira destinada à advocacia, que será aberta em abril com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira, atual vice-presidente da corte.

Sócia-proprietária do Abdalla Sterman Advogados desde 2013. O escritório de advocacia é especializado em direito penal civil e empresarial, ainda segundo a rede social.

Por vezes, se aprova um indicado, como podem aprovar essa outra mulher, indo para o STM, com voto secreto. Os caras têm medo de votar contra, mesmo secretamente. Isso é mais que covarde, são pústulas que agem desta maneira.

Bolsonaro

O STM é a segunda instância da Justiça Militar, composta por 15 ministros —dez militares e cinco civis. É responsável por julgar crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas. Os ministros recebem um salário bruto de R$ 44 mil, bônus e têm direito a viajar ao exterior de classe executiva.

Inelegível até 2030, Bolsonaro vai reunir a militância pela primeira vez neste ano na praia de Copacabana, na capital fluminense. O ato está marcado para a manhã deste domingo.