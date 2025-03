Bayern empata na visita ao Union Berlin (1-1) e dá esperanças ao Leverkusen

O Bayern de Munique empatou em sua visita ao Union Berlin (1-1), neste sábado, pela 26ª rodada da Bundesliga, abrindo uma brecha para que o Bayer Leverkusen se aproxime na tabela caso vença no domingo.

Com 62 pontos na tabela, o gigante bávaro tem agora nove pontos de vantagem sobre o Leverkusen, atual campeão.

Os jogadores de Xabi Alonso podem reduzir a diferença para seis pontos faltando oito rodadas para o fim da competição se vencerem no domingo, na visita ao Stuttgart.

Na missão de reconquistar o título nacional, perdido para o Leverkusen após 11 troféus consecutivos (2013-2023), o time de Munique também tem uma enorme vantagem no saldo de gols, critério que é utilizado em caso de igualdade: 51 contra 25.

- Falha de Urbig -

O Bayern abriu o placar com um gol de Leroy Sané faltando 15 minutos para o fim do jogo (75'), mas sofreu outro pouco depois (83') marcado por Benedict Hollerbach, aproveitando uma falha do jovem goleiro Jonas Urbig, substituto do lesionado Manuel Neuer, numa das poucas oportunidades em Berlim.

É a segunda semana consecutiva que o Bayern perde pontos na Bundesliga depois de ficar em vantagem no placar, sete dias depois de perder em casa para o Bochum por 3 a 2, após abrir 2 a 0.

Classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões - onde fará um grande duelo contra a Inter -, o Bayern teve paciência para marcar, com Leroy Sané aproveitando um cruzamento rasteiro de Josip Stanisic, após um ótimo passe do francês Michael Olise.

Mas a Union Berlin obteve recompensa através de uma das suas poucas aproximações. Num cruzamento sem perigo aparente de Josip Juranovic, Urbig desviou mal e Hollerbach foi oportunista para conseguir o empate.

Foi o 11º jogo do Bayern em seis semanas. "Não pode ser desculpa, é um jogo da Bundesliga. Queremos atacar e garantir o título o mais rápido possível. Nosso objetivo era conquistar os três pontos aqui", disse Sané à rede de televisão Sky.

Na briga pelos terceiros e quartos lugares, que classificam para a próxima Liga dos Campeões, o Mainz chegou a ficar em vantagem em duas ocasiões e disputou metade do jogo com dez jogadores. Mas acabou empatando em 2 a 2 com o Freiburg.

Surpresa do ano na Bundesliga, o Mainz é o terceiro com 45 pontos e o Eintracht Frankfurt (quarto com 42) pode igualá-lo em caso de vitória fora de casa sobre o Bochum, no domingo.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

St Pauli - Hoffenheim 1 - 0

- Sábado:

Union Berlin - Bayern de Munique 1 - 1

Augsburg - Wolfsburg 1 - 0

Mainz - Freiburg 2 - 2

Werder Bremen - B. Mönchengladbach 2 - 4

RB Leipzig - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Bochum - Eintracht Frankfurt

(13h30) Heidenheim - Holstein Kiel

(15h30) Stuttgart - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 62 26 19 5 2 75 24 51

2. Bayer Leverkusen 53 25 15 8 2 55 30 25

3. Mainz 45 26 13 6 7 44 28 16

4. Eintracht Frankfurt 42 25 12 6 7 51 39 12

5. Freiburg 42 26 12 6 8 36 38 -2

6. B. Mönchengladbach 40 26 12 4 10 43 40 3

7. RB Leipzig 39 25 10 9 6 39 33 6

8. Wolfsburg 38 26 10 8 8 49 40 9

9. Augsburg 38 26 10 8 8 29 35 -6

10. Stuttgart 37 25 10 7 8 44 39 5

11. Borussia Dortmund 35 25 10 5 10 45 39 6

12. Werder Bremen 33 26 9 6 11 40 53 -13

13. Union Berlin 27 26 7 6 13 23 39 -16

14. Hoffenheim 26 26 6 8 12 32 48 -16

15. St Pauli 25 26 7 4 15 20 30 -10

16. Bochum 20 25 5 5 15 26 49 -23

17. Holstein Kiel 17 25 4 5 16 37 61 -24

18. Heidenheim 16 25 4 4 17 28 51 -23

