África do Sul chama expulsão de embaixador nos EUA de 'lamentável'

A presidência da África do Sul classificou hoje de "lamentável" a expulsão de seu embaixador nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O diplomata sul-africano foi declarado "persona non grata" nos EUA. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou Ebrahim Rasool de "odiar" Donald Trump. O gesto foi tomado depois de o diplomata ter acusado o presidente americano de promover supremacistas brancos.

África do Sul diz "continuar comprometida" em construir relacionamento mutuamente benéfico com os EUA. A expulsão é o episódio mais recente do aumento da tensão entre Washington e Pretória. Em fevereiro, Trump congelou a ajuda americana à África do Sul, em protesto contra uma lei do país que, segundo ele, permite confiscar terras de agricultores brancos.

Elon Musk também ampliou as alegações de racismo contra brancos na África do Sul. Ele afirmou que a Starlink não tem permissão para operar na África do Sul porque "ele não é negro".

O embaixador Rasool criticou Trump e seus aliados por promoverem teses supremacistas. Ele usou como referência o apoio de Musk e do vice-presidente JD Vance ao britânico Nigel Farage e ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha, herdeiro do movimento nazista.

A presidência tomou nota da lamentável expulsão do embaixador da África do Sul nos Estados Unidos, o senhor Ebrahim Rasool.

Trecho de comunicado da África do Sul, divulgado hoje

O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos não é mais bem-vindo em nosso grande país, Ebrahim Rasool é um político que faz ataques raciais e odeia os Estados Unidos e presidente dos EUA. Não temos nada a discutir com ele e, portanto, ele é considerado persona non grata.

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA

*Com AFP