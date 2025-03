Adolescente morre atropelado por trem após pular muro para pegar bola em SP

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente de 16 anos morreu atropelado por um trem na manhã de hoje em Cangaíba, zona leste de São Paulo, após tentar pegar uma bola na linha férrea.

O que aconteceu

O adolescente invadiu a via no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, da linha 12-Safira, para pegar uma bola, segundo a CPTM. Na nota enviada à imprensa, a companhia enfatizou que o acesso à linha férrea é proibida.

A segurança de todos é uma prioridade da CPTM, por isso, o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança.

CPTM, em comunicado

Corpo de Bombeiros foi ao local e o adolescente foi levado ao Hospital Tatuapé, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A CPTM lamentou o ocorrido e afirmou que vai colaborar com a investigação policial.

Caso foi registrado como morte acidental, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). "O caso foi registrado como morte acidental no 31° DP (Vila Carrão), que requisitou perícia.", disse a pasta.