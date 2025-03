Wall Street salta com compra de papéis em liquidação

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos se recuperaram nesta sexta-feira, com investidores em busca de pechinchas no final de uma semana tumultuada, na qual a escalada da guerra comercial do presidente norte-americano, Donald Trump, alimentou temores de recessão e reduziu o apetite por risco.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 2,11%, para 5.638,13 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,61%, para 17.754,09 pontos. O Dow Jones subiu 1,65%, para 41.487,79 pontos.