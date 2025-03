Wall St sobe após série de perdas conforme investidores avaliam impacto das tarifas

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiam nesta sexta-feira após uma ampla liquidação em Wall Street durante a semana, com os investidores avaliando as consequências das políticas tarifárias sobre o crescimento econômico enquanto novos dados sinalizam a deterioração da confiança do consumidor e um aumento nas expectativas de inflação.

Uma pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que a confiança do consumidor despencou em março e as preocupações com a inflação aumentaram. Há preocupações de que as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que desencadearam uma guerra comercial em várias frentes, aumentem os preços e prejudiquem o crescimento.

Todos os três índices estão caminhando para quedas semanais, com o referencial S&P 500 a caminho de sua quarta semana consecutiva de perdas - a mais longa sequência de perdas semanais em sete meses.

O índice Dow Jones está aproximadamente 9% abaixo de seu pico recorde e deverá registrar a pior semana em dois anos se as perdas se mantiverem.

Os mercados financeiros globais foram abalados pela volatilidade durante a semana, com o S&P 500 caindo em território de correção e perdendo US$4 trilhões. O Nasdaq já havia entrado em território de correção na semana anterior.

"Embora possamos estar nos acostumando com o caos, ainda parece que a política (dos EUA) está sendo executada de forma aleatória", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

As tarifas de Trump sobre as importações de metais provocaram rápidas contramedidas do Canadá e da União Europeia nesta semana. O presidente também deu a entender a possibilidade de tarifas recíprocas adicionais no início de abril.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,59%, para 41.054,14 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,90%, a 5.571,40 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 1,21%, para 17.511,86 pontos.