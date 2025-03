Ex-candidata a vereadora em SP está desaparecida há 15 dias, diz mãe

Do UOL, em São Paulo

A ex-candidata a vereadora Brunella Hilton (PSOL), 23, não responde nem manda mensagens desde o dia 28 de fevereiro, segundo a mãe.

O que aconteceu

Eunice Chagas, que vive em Minas Gerais, diz que não consegue localizar a filha, uma promotora de eventos e mulher trans. "Simplesmente parou de mandar fotos. Parou de dar notícias. Parou de postar foto. Um amigo dela me ligou e falou que não conseguia falar com ela. Fui conferir e comecei a me dar conta de que ela desapareceu. Ligo, o telefone não chama. Não atende. Não posta nada", disse ela, ao UOL.

Mãe afirma que deve chegar a São Paulo amanhã de manhã para registrar o boletim de ocorrência. "Ela falou que viria para Coimbra (MG). Ela estava tranquila. Sem problema nenhum. Ela está desaparecida desde 28 de fevereiro." Sem boletim de ocorrência registrado pelos familiares, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não se manifestou.

Um tio de Brunella foi à casa onde ela mora (uma república no Butantã, na zona oeste) e que o dono do imóvel disse que ela não aparece lá há uma semana. "Pedi para ele ir no endereço dela. Tem uma semana que não aparece. São 15 dias que a gente não se fala. Abriram o quarto dela", disse Eunice.

O companheiro de chapa dela na disputa à Câmara, Agripino Jr. (PSOL), disse ao UOL que eles recebiam ameaças de morte durante a campanha. "Na época que saímos candidatos, em setembro, recebemos ameaças de morte." Brunella integrou uma candidatura coletiva —da qual também fez parte Agripino e Dicesar Ferreira (PSOL), ex-BBB. A chapa Bancada dos LGBTQIA+ obteve apenas 1.013 votos.

Assim como a mãe, Agripino afirma que ele não consegue contato com ela desde o último dia 28. "Ela era muito assídua na Augusta, nos bares, e na Paulista. Depois do dia 28 ninguém mais teve contato com ela."

O PSOL disse que está apurando o caso e que deve se pronunciar em breve. O espaço segue aberto para manifestação.