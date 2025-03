Venezuela apreende 5,4 toneladas de cocaína em região de fronteira com a Colômbia

As autoridades venezuelanas apreenderam 5,4 toneladas de cocaína em uma operação no estado de Zulia, na fronteira com a Colômbia, informou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, nesta sexta-feira (14).

Segundo Cabello, "5,4 toneladas de cocaína de altíssima pureza foram interceptadas. É bom rever os registros, mas é improvável que um estoque tão grande de drogas tenha sido encontrado" na Venezuela, disse em uma declaração transmitida pela televisão estatal.

A carga era transportada em "submersíveis" ? submarinos artesanais ? e lanchas ao longo de um rio que compartilha uma bacia com a Venezuela e a Colômbia, além do Lago Maracaibo, com acesso ao Mar do Caribe, disse ele.

Ao menos nove prisões foram feitas como parte da chamada "Operação Relâmpago", incluindo dois prefeitos do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) no estado de Zulia, no noroeste do país, Alberto Sobalvarro e Jorge Nava, disse o funcionário. "Prisões estão sendo feitas no momento", acrescentou.

"Duas pessoas morreram" em confrontos armados com as autoridades, continuou Cabello. "Presumimos que sejam de nacionalidade colombiana."

O ministro mostrou imagens dos submersíveis usados no transporte das drogas e dos dispositivos de detecção de monóxido de carbono. Os traficantes, ele explicou, apareciam quando os marcadores dos detectores ultrapassavam um certo limite.

Os prefeitos foram presos por conversas telefônicas com um equatoriano, que o ministro identificou como Luis Darin Mora Moreira, que estava ligado a "uma grande rede de tráfico de drogas" que operava na Colômbia. Ele é um foragido, mas um celular pertencente a ele foi interceptado, segundo as autoridades.

"O celular falou", ironizou o ministro.

"Demonstramos" a "participação de poderes locais em uma vasta rede de tráfico de drogas, tráfico de armas e treinamento paramilitar", disse Cabello, que vinculou a rede aos ex-presidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, duros críticos do presidente esquerdista Nicolás Maduro durante seus mandatos.

Até agora neste ano, oito toneladas de drogas foram apreendidas na Venezuela, ele observou.

erc/nn/aa/dd

© Agence France-Presse