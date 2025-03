Unipar anuncia retomada gradual de operações em fábrica na Argentina afetada por chuvas

(Reuters) - A Unipar anunciou nesta sexta-feira a retomada gradual das operações da fábrica de sua subsidiária Unipar Indupa em Bahía Blanca, na Argentina, após uma semana de paralisação.

As operações da planta foram interrompidas em 7 de março e começaram a ser retomadas nesta sexta-feira, com a realização de testes e ajustes na programação de produção, mediante o restabelecimento do fornecimento de insumos estratégicos, disse a Unipar em comunicado.

A cidade portuária argentina de Bahía Blanca, onde fica a fábrica da Unipar Indupa, foi atingida por chuvas intensas na semana passada.

A Unipar informou no início desta semana que havia paralisado as operações da planta em função do evento climático severo, que provocou enchentes e devastação na região e afetou toda a cadeia logística de suprimentos e locomoção.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)