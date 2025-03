Trump diz que teve 'conversas muito boas' com a Rússia sobre guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "teve ligações muito boas" com a Rússia para negociar o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. A fala foi dada durante discurso no Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Negociação "não é fácil", diz Trump. "Tivemos algumas boas conversas, boas respostas [...] Temos que ver o que vai acontecer, ainda tem muito a acontecer", completou, indicando andamento nas discussões por um cessar-fogo definitivo entre Rússia e Ucrânia.

Presidente cita que russos encurralaram "grande grupo de soldados ucranianos". Citando que a luta é "inacreditável", Trump afirma que os ucranianos estão em "grande perigo", mas que pediu que "não matem os soldados, por favor". Hoje, Zelensky confirmou situação "difícil" na região de Kursk, enquanto Putin afirmou que os poupará se "eles se renderem".

Primeiro, você não quer atiçar alguém que é muito maior que você, mesmo com dinheiro. Tem muito dinheiro que mandamos a eles, e muitos equipamentos. E fazemos o melhor equipamento militar no mundo, mas mesmo com tudo isso... É uma vergonha o que está acontecendo, uma coisa dessa nunca teria acontecido [se tivesse sido reeleito em 2016]. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Situação mundial "pode facilmente levar à Terceira Guerra Mundial", diz Trump. O republicano, no entanto, acredita que as negociações americanas seguem em "boa forma".

Putin impôs condições para cessar-fogo. Em coletiva de imprensa ontem, o presidente russo disse apoiar o cessar-fogo, mas que há questões ainda a serem discutidas. "Como podemos garantir que essa situação não aconteça novamente? Como o controle será organizado? Essas são questões importantes", disse.

Na terça-feira, Ucrânia aceitou acordo de cessar-fogo válido por trinta dias. Os países estão em cessar-fogo, depois que representantes ucranianos assinaram um acordo válido por 30 dias, proposto por americanos, na última terça-feira, em Jedá, na Arábia Saudita.