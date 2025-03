Tesla planeja que Model Y custe ao menos 20% menos para defender participação na China, dizem fontes

XANGAI (Reuters) - A Tesla fabricará uma versão de menor custo de seu Model Y mais vendido em Xangai, disseram três pessoas com conhecimento do assunto, com o objetivo de recuperar o terreno perdido durante uma guerra de preços em seu segundo maior mercado.

A fabricante de veículos elétricos dos Estados Unidos está desenvolvendo o modelo em um projeto com o codinome "E41" e o construirá usando as linhas de produção existentes, disseram as fontes. A produção em massa começará em sua maior fábrica em 2026, segundo duas das pessoas.

O carro será menor e custará pelo menos 20% menos para ser produzido do que o renovado Model Y lançado no final do ano passado, disseram duas delas. O Model Y, um crossover SUV de tamanho médio, é vendido a partir de 263.500 iuanes (US$36.351).

A produção de Xangai será vendida principalmente na China para defender a participação no mercado, afirmou uma das fontes. O modelo também será produzido na Europa e na América do Norte, disse a pessoa, sem fornecer um prazo.

As pessoas não quiseram ser identificadas, pois o projeto é confidencial. A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

A intenção da Tesla de produzir um Model Y de custo menor liderado por sua equipe na China foi relatada pela primeira vez pelo 36Kr. O nome do projeto e o tamanho da redução de custos são informados aqui pela primeira vez.

Em janeiro, o presidente-executivo Elon Musk disse que a Tesla apresentaria modelos de baixo custo no primeiro semestre de 2025, mas não entrou em detalhes sobre o tamanho da redução de custos, preços, tamanho ou especificações.

O Model Y foi o carro mais vendido da China em 2023 e 2024, mas está vendo o fortalecimento da concorrência de seus pares domésticos, que lançaram pelo menos seis modelos rivais no último ano.

O crossover YU7 da Xiaomi pode se tornar seu rival mais forte quando for lançado este ano, disseram analistas.

A participação de mercado da Tesla no mercado de veículos elétricos a bateria da China caiu para 10,4% no ano passado, em comparação com 11,7% no ano anterior.

(Reportagem de Zhang Yan, Zhuzhu Cui e Brenda Goh)