Tales: Eduardo e Flávio já disputam quem deve ser vice na chapa com pai

Eduardo e Flávio Bolsonaro travam uma disputa interna para ver qual deles será o candidato a vice em uma eventual chapa com seu pai, Jair, para as eleições presidenciais de 2026, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta.

Tales apurou que o nome de Flávio desponta como favorito entre os senadores bolsonaristas. Já Eduardo, apesar de enfrentar resistência na Câmara, mostra-se mais próximo ao pai - que está inelegível, mas já deu sinais de que tentará reverter esse quadro para disputar as eleições de 2026.

Eduardo Bolsonaro está em campanha e, no momento, o maior eleitor dele é o pai, que decidirá quem será o vice que pretende colocar na chapa para a presidência. Quando tiver que abandonar a campanha por estar inelegível, o vice assume a candidatura.

Há uma disputa interna no bolsonarismo sobre quem será esse vice. Hoje, há três correntes. Uma é para Bolsonaro se dar conta de que está inelegível e apoiar um candidato como Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], mais viável e forte que ajudaria todos os bolsonaristas e aliados de outros partidos com a campanha dele.

A outra corrente acha bom Bolsonaro ir até o final, mas está dividida entre Flávio e Eduardo. Pelo que apurei, o apoio a Flávio é praticamente unânime entre os senadores bolsonaristas.

Na Câmara, Eduardo sofre grande resistência, especialmente com essa campanha para ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque está dificultando que outros bolsonaristas ocupem cargos importantes. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que os parlamentares bolsonaristas demonstram receio sobre o que Eduardo pode fazer se tiver um grande poder nas mãos, enquanto Flávio seria um negociador mais habilidoso.

Esse fato de Eduardo trabalhar muito para si mesmo deixa os bolsonaristas em geral um pouco mais desconfiados com relação a lhe dar poder demais. Eles consideram Flávio mais jeitoso.

Nessa disputa interna, Flávio está ganhando no bolsonarismo, mas Eduardo está ganhando pontos junto ao pai com a campanha que está fazendo: 'Olha, papai, como estou trabalhando para você e sou fiel e dedicado. Que tal me colocar como seu vice? Além disso, sou próximo ao Trump'. Essa é a situação no momento. Tales Faria, colunista do UOL

Maierovitch: STF atropelará julgamento se condenar Bolsonaro neste ano

O STF (Supremo Tribunal Federal) corre o risco de atropelar o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) caso uma possível condenação saia antes do final deste ano, o que dará margem para a defesa do ex-presidente contestar a decisão da Corte, analisou o jurista e colunista Wálter Maierovitch.

Não é possível [julgar Bolsonaro antes do fim do ano sem atropelos]. Pelas provas que estão sendo colocadas, não é possível. Haverá atropelo.

Vamos imaginar o seguinte: temos vinte testemunhas. De repente, todos desistem das testemunhas. Temos prazo para o debate, mas em vez de apresentar o oral há uma substituição por um memorial escrito. Há essas variantes.

Em uma situação de normalidade, pensemos nesse primeiro ato. O que teremos em relação ao recebimento da denúncia? Haverá um amplo debate; um relatório feito e que é demorado, a manifestação do procurador-geral [Paulo Gonet], e depois haverá as defesas e os votos. Mesmo no recebimento da denúncia, já vimos votos longos e extensos, quando deveriam ser singelos para não invadirem o mérito.

Esse é o ritmo do Supremo. Não pode atropelar e de repente correr tudo. Já se pediu um prazo maior para apresentar a defesa e não se deu. Temos que ver o razoável, que seria dar esse prazo maior. O que quero dizer com atropelo é sair do normal, do trilho. Era razoável se dar um prazo maior para a apresentação de defesa prévia? Basta ver a quantidade de documentos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

