Superávit primário do setor público em janeiro é recorde para qualquer mês, destaca BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta sexta-feira, 14, que o superávit primário do setor público em janeiro, em termos nominais, foi o recorde da série para qualquer mês. Ele concedeu entrevista coletiva para comentar os dados fiscais do primeiro mês de 2025, divulgados no período da manhã pela instituição.

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 104,096 bilhões em janeiro.

"Esse montante, em termos nominais, é recorde da série histórica do Banco Central, não apenas para meses de janeiro, mas para qualquer mês", observou Rocha.

Ele ponderou que há uma sazonalidade muito bem caracterizada nos meses de janeiro, que costumam ter elevados resultados fiscais. "Mesmo considerando essa sazonalidade positiva, o ano de 2025, em termos de resultado primário do setor público como um todo, começa com um superávit bastante elevado, não por outra razão, são os recordes da série, de novo, não apenas para o mês de janeiro, mas para qualquer mês do ano", enfatizou.

O resultado do Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) em janeiro, que teve superávit de R$ 83,150 bilhões, também foi o recorde não apenas para o mês de janeiro, mas para qualquer mês da série do BC.