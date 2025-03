SLC Agrícola compra terras na Bahia e em Minas Gerais por R$913 mi

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A SLC Agrícola informou nesta sexta-feira que celebrou contrato para compra de mais de 47 mil hectares totais de terra nos Estados da Bahia e de Minas Gerais pelo valor de R$913 milhões, segundo fato relevante ao mercado.

O contrato envolve a aquisição de 39.987 hectares de terra em uma área localizada no município de São Desidério (BA) atualmente operada pela subsidiária da SLC Fazenda Paladino, por R$723 milhões, e outra de 7.835 hectares no município de Unaí (MG), área operada pela Fazenda Pamplona, por R$190 milhões.

Os pagamentos serão feitos em duas parcelas iguais, com a primeira parte liquidada na assinatura do contrato e o restante, no caso da área na Bahia, em março de 2026, e no caso do ativo em Minas Gerais, após superadas determinadas "condições precedentes", disse a SLC.

"Além da terra, também foram adquiridas toda a infraestrutura existente na fazenda (Pamplona), tais como silos, alojamentos, sede administrativa, armazéns e outros", acrescentou a companhia no comunicado.

