Sicredi: carteira de CPR soma R$ 30,1 bilhões, com 87 mil operações

São Paulo, 14 - O banco cooperativo Sicredi ultrapassou a marca de R$ 30 milhões em carteira de Cédula de Produto Rural (CPR), com mais de 87 mil operações ativas, informou a instituição financeira em nota. Este valor representa avanço de 38,71% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, passando de R$ 21,7 bilhões para os atuais R$ 30,1 bilhões. O banco cooperativo informa também que, em 2024, a carteira agro do Sicredi somou R$ 101 bilhões, ou 21% mais ante 2023. Já os desembolsos no Plano Safra cresceram 5,9% no primeiro semestre do ciclo 2024/25 (julho a dezembro de 2024), em comparação com igual período da safra 2023/24, somando R$ 33,9 bilhões."O principal destaque nos desembolsos foi justamente a CPR, com aumento de 57% em relação a igual período da safra passada e 13% em quantidade de operações", ressalta, na nota.