WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira que o embaixador da África do Sul nos EUA não é mais bem-vindo nos Estados Unidos.

"Não temos nada a discutir com ele e, portanto, ele é considerado PERSONA NON GRATA", disse Rubio em um post no X.

(Reportagem de Jasper Ward)