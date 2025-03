Testamos a fechadura que destrava porta com o dedo e 'dedura' o ladrão

Nunca me animei muito com a ideia de substituir a fechadura tradicional da porta de casa por uma eletrônica. Por mais entusiasta de tecnologia que eu seja, alguns pensamentos caóticos às vezes surgiam: "será que é segura mesmo? Se a pilha acabar quando eu menos esperar? E se ficar trancada para fora de casa?".

Depois de pesquisar melhor sobre ela, decidi dar uma chance. O modelo em questão foi a fechadura digital de embutir ESF-DE51001 SAX da Elsys. Os dois pontos que mais me convenceram foram: a câmera que tira foto quando alguém toca a campainha (ou erra a senha) e o alarme sonoro em caso de tentativa de invasão.

O que mais gostei

Destravamento fácil via senha e impressão digital. No primeiro caso dá para criar até 10 combinações de seis dígitos para você e outras pessoas com perfil de administrador. Com a biometria, ele permite o cadastro de 100 digitais.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

É só posicionar o dedo no sensor circular localizado na maçaneta, e a porta destrava em segundos. Aqui é importante dizer que o dedo precisa estar bem seco. Um dia cheguei em casa molhada após um temporal. Ao tentar abrir, a porta não destravou e precisei secar muito bem o dedo cadastrado.

Controle de quem entra na sua casa. Você pode cadastrar até 200 senhas e associá-las a cada pessoa que entra na sua casa. Por exemplo: minha mãe tem uma combinação. Uma amiga que costuma molhar minhas plantas quando preciso viajar tem outra. As senhas podem ser permanentes ou temporárias.

Libere a entrada mesmo sem estar em casa. Com a função "Instashot", a fechadura registra uma foto quando a campainha é acionada. Você pode visualizar a imagem pelo aplicativo Elsys Casa+. É um recurso interessante para:

saber quem visitou você enquanto você esteve fora.

liberar a entrada de alguém com ajuda do aplicativo.

Bloqueio em caso de violação. Se alguém tentar abrir sem sucesso a porta 5 vezes seguidas (seja com a digital ou senha), a fechadura fica bloqueada por 1 minuto.

Alarme de arrombamento. Se alguém tentar remover a fechadura, um som é emitido de alerta, segundo a empresa. É um recurso que não precisei testar (ainda bem), mas é muito bom saber que existe.

Tags como forma extra de acesso. O produto vem com algumas tags que também servem para destravar a fechadura ao aproximá-las do dispositivo.

Você pode distribuir para pessoas de confiança e usar uma como seu backup de acesso para emergências. No meu caso, deixei um com a minha mãe, que levou uns dias até se acostumar com a entrada via senha.

Boa economia de pilha. O padrão usado envolve quatro pilhas AA. Após quase cinco meses de uso, o aplicativo indica que ela ainda tem 87%. Quando ela estiver perto dos 10%, pretendo trocá-las.

E o aplicativo envia alertas quando esse nível está baixo. A Elsys promete duração entre 10 e 12 meses.

Existem formas de evitar o risco de ficar trancada para fora. A fechadura tem dois jeitos para destravar caso a bateria acabe de vez.

Com uma das chaves mecânicas reservas (duas vêm dentro da caixa). Então é interessante levá-la na bolsa. Ela é pequena, não ocupa quase nada de espaço.

Existe uma entrada USB que pode ser usada com power bank para destravar a porta.

Trava na hora de fechar. Assim como outros modelos de fechadura digital, a da Elsys trava sozinha logo que a porta se fecha (algumas vezes até antes disso, com direito a um aviso sonoro de "travada").

Com a porta fechada, basta levantar a maçaneta para que a fechadura fique com um segundo trinco de travamento.

Resistente à água e poeira. O produto tem certificação IP55, que representa proteção contra o acúmulo de poeira e contato com partes internas do equipamento e contra jatos de água mais leves.

Pontos de atenção

Verifique a espessura da porta antes de comprar. O modelo funciona com espessura entre 30 e 80mm.

Atenção com crianças e pets. Dentro de casa é só fazer o movimento para baixo da maçaneta que a porta fica destrancada. Isso merece um alerta, pois crianças e cachorros maiores, por exemplo, podem acabar abrindo a porta sozinhos. Uma recomendação é manter/solicitar a instalação de um trinco tradicional extra e deixá-lo trancado quando estiver dentro de casa.

Investimento elevado. Por ter uma câmera integrada e conexão com wi-fi, o preço da fechadura da Elsys é elevado. Se você achou muito caro, vale pesquisar fechaduras digitais de embutir sem essa função.

Existem modelos variados por menos de R$ 1 mil que também contam com sensor para destravamento por digital e por senhas.

Recomendação é que uma pessoa autorizada pela fabricante faça a instalação. Como o mecanismo de tranca fica dentro da porta, é preciso retirar os componentes da fechadura tradicional para a instalação. É interessante agendar com alguém autorizado pela Elsys para o processo e para não perder a garantia do produto.

No meu caso, tudo levou cerca de 30, 40 minutos. E foi preciso lixar uma pequena parte da madeira do batente da porta para encaixar duto corretamente.

Para quem é o produto?

Moro em apartamento e, mesmo assim, passei a me sentir mais segura dentro e fora de casa. A chance de ter acesso a uma foto (com dados de dia e hora) de visitantes, alerta de arrombamento e o bloqueio da trava diante de um possível invasor são meus pontos favoritos no produto.

Além disso, é muito prático não se preocupar mais com chaves tradicionais. A fechadura desse review pode atender a qualquer pessoa que tenha uma porta compatível com as medidas dela e que possa investir o preço que o produto custa.

O desafio será mesmo manter as pilhas em dia. Mesmo com duração prevista em torno de 10 meses, é algo que não dá para deixar de monitorar para evitar dor de cabeça.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.