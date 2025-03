Produção de veículos cresce 24% em fevereiro ante janeiro, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - As montadoras de veículos do Brasil apuraram um crescimento de cerca de 24% na produção no mês passado ante janeiro, para 217,4 mil unidades, segundo dados apresentados nesta sexta-feira pela associação que representa o setor, Anfavea.

Ante fevereiro do ano passado, a produção subiu 14,6%.

Já no acumulado do bimestre, a produção somou 392,9 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, um crescimento de 14,8% ante o mesmo período de 2024.

As vendas avançaram 8% no mês passado ante janeiro, para 185 mil veículos, e subiram 11,9% ante fevereiro do ano passado. No bimestre, os licenciamentos cresceram 9%, para 356,2 mil unidades.