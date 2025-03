Premiê iraquiano diz que líder do Estado Islâmico para Iraque e Síria foi morto

BAGDÁ (Reuters) - O líder do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, "considerado um dos terroristas mais perigosos do Iraque e do mundo", foi morto, disse o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, nesta sexta-feira.

As forças de segurança iraquianas, juntamente com a coalizão liderada pelos EUA que combate o grupo militante, mataram Abdullah Maki Musleh al-Rifai, conhecido como Abu Khadija, acrescentou Sudani.

(Reportagem de Nayera Abdallah, em Dubai, e Muayad Hameed Suadi, em Bagdá)