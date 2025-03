Por que o rio Pinheiros voltou a ficar verde em São Paulo?

Na última semana, quem passou às margens do rio Pinheiros, que banha a cidade de São Paulo, percebeu que a água do rio ficou verde.

O que aconteceu

Muitos nutrientes do esgoto causaram proliferação de algas. Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do estado de São Paulo), a alteração da coloração da água é causada por um processo chamado eutrofização. O fenômeno é um indicativo de poluição e acontece quando resíduos, como o esgoto, são lançados em excesso em ambientes aquáticos.

Aumento da presença de microalgas decompositoras de matéria orgânica. Com o excesso de nutrientes lançados no rio Pinheiros, as algas se proliferaram. "Quanto mais alimento, mais as algas vão se reproduzir. Essas algas podem dar coloração verdes às aguas, então, quando elas se reproduzem muito por causa do excesso de nutrientes que é o que elas comem, esse rio fica super verde", explica a bióloga Maíra Oliveira Campos, especialista em gerenciamento de recursos hídricos.

Estiagem e calor também favorecem a reprodução das algas. Além do excesso de nutrientes, o calor e a pouca vazão de água contribuem para o aumento da proliferação das algas. "Com o calor, o metabolismo de qualquer ser vivo aumenta, então ele vai reproduzir mais. Com a estiagem, a água fica mais parada, o que colabora para a concentração de nutrientes", acrescenta Maíra Oliveira. A bióloga lembra que a água não tem cor. "O que dá a coloração são as coisas que estão dentro dela, geralmente os principais produtores primários: as algas".

Algas podem ser tóxicas. Algumas espécies de algas pertencentes aos grupos das cianofíceas (cianobactérias) em água doce podem produzir substâncias tóxicas. Segundo a bióloga, além de diminuir os usos múltiplos do rio, a presença excessiva de algas também são perigosas. "O que as autoridades podem fazer é o básico: não jogar esgoto na água. Se o rio não fosse poluído, não existiria o crescimento excessivo das algas. Como já há o fenômeno, o ideal é alertar a população sobre o perigo de ter contato com essa água", diz Maíra Oliveira.

Essa não é a primeira vez que fenômeno acontece. No ano passado, a cor do rio também ficou esverdeada. Na ocasião, o governo paulista e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia fizeram um bombeamento das águas do rio, com o objetivo de movimentar as águas para melhorar a oxigenação e evitar a morte de peixes. A gestão não comentou se fará o mesmo procedimento esse ano.

Cor vai voltar ao normal. "Quando começar a chover mais, os nutrientes devem ser diluídos e a cor vai voltar ao normal, as algas vão continuar, mas vão se reproduzir menos porque o ambiente de água corrente não é tão propício para a reprodução das algas. Mas o ideal é o rio ser despoluído", alerta Maíra.

Desafio de despoluir o rio Pinheiros

Rio Pinheiros, em São Paulo, amanheceu com coloração verde em 2024 Imagem: Danilo Verpa/Folhapress

O rio Pinheiros é alimentado por vários rios menores ao longo dos 25 km de extensão. Ele nasce do encontro do rio Guarapiranga com o rio Grande e deságua no rio Tietê. A promessa de despoluição é antiga. Em 2019, o então governador João Doria chegou a afirmar que o Pinheiros estaria limpo e com as margens recuperadas até 2022.

Estudo apontou o rio Pinheiros como o mais poluído entre 120 corpos d'água da mata atlântica. O dado é de um levantamento anual feito pela ONG SOS Mata Atlântica, divulgado em 2023.

O que diz o governo de São Paulo. Questionada sobre o tratamento da água do rio Pinheiros, a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) afirmou que há um programa para auxiliar na despoluição do rio, o Integra Tietê. O programa tem como objetivo implementar, em curto, médio e longo prazo, iniciativas essenciais para a recuperação do rio: expansão do saneamento básico, monitoramento da qualidade da água, desassoreamento, combate ao lixo e recuperação da fauna e flora

"O desassoreamento retira materiais (sedimentos diversos, principalmente areia, além de lixo, galhos, folhas e terra das margens), que visam aumentar a capacidade dos rios de absorver as chuvas, contribuindo para evitar enchentes, melhorar as condições hídricas, e consequentemente a vida silvestre do entorno", diz nota enviada pela pasta.

Programa quer eliminar o lançamento de esgoto no curso d'água. De acordo com o governo paulista, nos últimos dois anos, a Sabesp investiu R$ 1,6 bilhão em obras com esse objetivo. No total, 247 mil novas ligações de esgoto foram realizadas por meio do programa.

Sabesp diz que até 2029 vai investir mais de R$ 60 bilhões em obras. Desse montante, cerca de R$ 15 bilhões estão contratados, de acordo com a companhia. Dentro do programa Integra Tietê, a empresa informou que tem como meta conectar ao sistema de esgoto aproximadamente 2 milhões de imóveis, no trecho do Alto Tietê que vai de Salesópolis até o encontro com o rio Pinheiros.

Ampliação das estações de tratamento. As ações incluem a ampliação de capacidade de cinco estações de tratamento de esgoto do sistema integrado (ETEs ABC, Barueri, Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano), além da ampliação de outras três ETEs, em Guarulhos.