Petróleo sobe 1% e termina semana estável em meio à previsões sobre cessar-fogo na Ucrânia

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo se recuperaram em 1% nesta sexta-feira, encerrando a semana praticamente inalterados, com os investidores avaliando as perspectivas cada vez menores de um fim rápido para a guerra na Ucrânia, o que poderia trazer de volta mais suprimentos de energia russos para os mercados ocidentais.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1%a US$70,58 por barril, depois de caírem 1,5% na sessão anterior. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos (WTI) fechou a US$67,18 por barril, queda de 1%, depois de perder 1,7% na quinta-feira.

Ambos os índices de referência encerraram a semana com pouca alteração em relação à sexta-feira passada, quando o Brent fechou a US$70,36 e o WTI a US$67,04.

"O petróleo Brent tem oscilado em torno da marca de US$70 nas duas últimas semanas. Se ele permanecerá nesse nível na próxima semana depende da situação das notícias políticas", disseram analistas do Commerzbank em uma nota.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que Moscou apoiava, em princípio, uma proposta dos EUA para um cessar-fogo na Ucrânia, mas buscou uma série de esclarecimentos e condições que pareciam descartar um fim rápido dos combates.

"Se a perspectiva de um cessar-fogo continuar a ser empurrada para o futuro, o mercado esperaria que o petróleo russo ficasse sob sanções por um longo período de tempo", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, com sede em Houston.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Robert Harvey em Londres, Florence Tan em Cingapura)