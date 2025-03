Petróleo avança e se beneficia de recuperação nas bolsas

As cotações internacionais do petróleo subiram nesta sexta-feira (14), beneficiando-se de um aumento do otimismo nos mercados e depois de uma queda brusca em pouco tempo.

"Estão tentando se estabilizar depois de uma queda bastante importante" recentemente, explicou à AFP Daniel Ghali, da firma TD Securities.

No mercado de Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio subiu 1,00%, para 70,58 dólares. Já em Nova York, seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em abril, subiu 0,95%, fechando a 67,18 dólares.

Esse aumento do petróleo "reflete a volta [dos mercados] ao azul", explica Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, o que representa um fator positivo para a economia internacional e, portanto, para a demanda de petróleo.

Wall Street voltou à normalidade nesta sexta, graças a uma recuperação técnica antes do fim de semana e depois de vários dias em queda, em meio às incertezas em torno das ofensivas comerciais de Donald Trump com aumentos e novas tarifas contra aliados como México e Canadá, e também a rivais como a China.

"As perspectivas para os preços do petróleo continuam sendo de queda", ressalvou Rasmussen.

"Durante oito dias consecutivos, o petróleo de tipo Brent fechou dentro da faixa entre 69,28 e 71,04 dólares por barril", disse, por sua vez, Bjarne Schieldrop, analista da consultoria SEB.

Há um nível baixo persistente que evidencia as fortes preocupações dos investidores sobre a saúde "da economia global devido às medidas políticas extremas [...] adotadas pelos Estados Unidos", argumentou Schieldrop.

