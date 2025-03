Só eletrificado: o que já sabemos sobre novo Jeep Compass que chega em 2026

Desde 2017, o Jeep Compass é o SUV médio mais vendido do Brasil. Mas, se antigamente ele chegou a vender cinco vezes mais do que o segundo colocado, as coisas mudaram bastante. Com a concorrência cada vez maior — principalmente devido aos híbridos chineses — e o envelhecimento do projeto, a nova geração está a caminho. A revelação do carro, inclusive, já tem data e segundo a Stellantis ocorrerá até junho.

Em termos de design, sabe-se pouco. A Jeep divulgou imagens que revelam só alguns detalhes do utilitário. Além disso, um vídeo institucional revelou, em frações de segundo, um modelo 3D do carro, que era exibido em um computador usado por engenheiros.

Com base nessas pistas, espera-se que o novo Compass siga o estilo estreado pelo novo Jeep Wagoneer S: primeiro SUV da era eletrificada da marca, que será restrito aos EUA.

Visual do novo Compass seguirá o estilo do novo Jeep Wagoneer S, 100% elétrico Imagem: Divulgação

Ambos compartilharão a plataforma STLA, que se tornará a base de todos os futuros carros eletrificados da Stellantis. A ideia é que haja o maior compartilhamento possível de componentes entre diferentes modelos, a fim de oferecer preços que ameacem os chineses.

Por questões de tamanho, o próximo Jeep Compass usará a versão STLA Medium, para carros de até 4,9 m. De acordo o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, o futuro SUV nacional terá 4,54 m — 13 cm a mais do que atualmente.

Marca divulgou os primeiros detalhes do novo SUV médio Imagem: Divulgação

A Jeep já confirmou que o novo Compass terá versão híbrida convencional, híbrida plug-in e elétrica. Espera-se que todas sejam vendidas no Brasil, produzidas na fábrica de Goiana, em Pernambuco.

Entre os híbridos, a principal vantagem do plug-in é que há baterias maiores, que permitem motores mais potentes. Segundo apurou UOL Carros, o novo Compass PHEV deve trazer motor elétrico traseiro, que permitirá tração 4x4 que fez a fama da marca.

No Brasil, estreia deve ocorrer no ano que vem Imagem: Divulgação

Já o Compass HEV (sem carregamento na tomada) terá foco na economia, permitindo funcionamento eficiente do atual motor 1.3 turboflex, que será acompanhado por um propulsor elétrico mais modesto.

A revelação total do que vêm por aí ocorre em breve, já que o cronograma oficial prevê que o novo Jeep Compass comece a ser produzido, na Itália, ainda em 2025. No Brasil, o site Autos Segredos crava o último trimestre de 2026 como data mais provável de estreia do utilitário.