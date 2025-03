Natura&Co vê desfecho para Avon Internacional como última fase de transformação da companhia

SÃO PAULO (Reuters) - A Natura&Co continua avaliando alternativas para a Avon Internacional e "tudo está na mesa", afirmou o diretor financeiro da fabricante de cosméticos, Guilherme Castellan, nesta sexta-feira, acrescentando que se trata da última fase da transformação da companhia.

"Seguimos hoje falando sem exclusividade, mas a venda é uma alternativa. Existe uma potencial alternativa também de junção com alguém...de 'partnership'", afirmou o executivo em teleconferência com analistas após divulgar o balanço do último trimestre na noite véspera.

"O fato é que, quando olhamos para a frente, repetindo o que temos falado, não vemos hoje sinergias da Avon Internacional com a Avon América Latina", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier)