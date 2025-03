Mulher atingida por fogos de artifício em SC será indenizada em R$ 35 mil

Bianca Miranda da Silva, atingida por fragmentos de fogos de artifício dentro de um apartamento em Navegantes (SC), será indenizada em R$ 35 mil após um acordo extrajudicial.

O que aconteceu

O valor foi fixado em acordo com a empresa de pirotecnia, a IL Distribuição de Fogos LTDA. O advogado de Bianca, Diego Candida, informou que a decisão foi tomada em conjunto após várias reuniões com a companhia e com a prefeitura - responsável pela promoção do show de Réveillon.

Outra vítima receberá uma indenização no valor de R$ 7,5 mil. A mulher, representada pelo mesmo advogado, era moradora do prédio e também assistia aos fogos pela janela quando foi atingida em um dos braços.

O acordo aguarda homologação no Fórum de Navegantes. Em nota, o advogado defendeu que essa é uma saída para ''encerrar a demanda de forma amigável e com a maior celeridade possível''.

Bianca se manifestou sobre o acordo e falou sobre os gastos financeiros após o acidente. Ela relatou em um vídeo nas redes sociais que, durante os dois meses que se passaram, arcou com custos médicos dos ferimentos, além de cuidados com a saúde mental devido ao trauma.

O UOL tenta contato com a prefeitura e com a empresa de fogos de artifícios. Até o momento, não houve retorno de nenhuma das partes, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Vídeo registrou o momento do incidente. Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver Bianca Miranda e o marido, Victor Frasca, observando a queima de fogos antes de um dos rojões invadir a janela do apartamento. O show de luzes foi promovido pela prefeitura da cidade, segundo o casal.

Vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau. Pelas redes sociais, o casal relatou que Bianca apresentou ferimentos no tórax e nas mãos. ''Tive que apagar o fogo com a mão, porque foi o único meio que encontrei na hora'', contou na época.